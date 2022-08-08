Galatasaraylı Gomis: Şampiyonluk yaşamak için buradayız - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaraylı Gomis: Şampiyonluk yaşamak için buradayız

08.08.2022 01:48
Galatasaraylı Gomis: Şampiyonluk yaşamak için buradayız

GALATASARAY'ın deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yendiği maçtaki tek golü atan Bafetimbi Gomis açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY'ın deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yendiği maçtaki tek golü atan Bafetimbi Gomis açıklamalarda bulundu.

Çok güzel bir maç olduğunu söyleyen Gomis, "Antalya'ya gelmeden önce 3 puanı almayı kafamıza koymuştuk. Bu bizim için takım olarak önemliydi. Kollektif olarak çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Yeni bir başkanımız, yeni bir teknik direktörümüz var. Her şey yeniden başlıyor. Yeni bir hikayeye güzel bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Benim doğum günümdü. Bu 3 puan ve gol hem bana hem taraftarlara armağan oldu" dedi.Haris Seferoviç ile arasının nasıl olduğu sorusu üzerine çok iyi anlaştıklarını söyleyen Gomis, "Çok iyi birisi. Galatasaray'ın böyle bir oyuncuya ihtiyacı vardı diye düşünüyorum. Geçen seneki halimizi hatırlıyoruz. Bu nedenle bu sene daha iyi güçlü bir takım kurduk bu sene. Takımın içerisinde çok forvet olması rekabeti gerektiriyor. Ben bunun takım için olumlu olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde çok daha fazla gol atabileceğiz. Yaşla beraber hazırlık safhasında biraz geç kaldım. Biraz daha çalışıp daha çok gol atmak için elimden geleni yapacağım. Sezon sonu şampiyonluk yaşamak için buradayız bunun için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kaynak: DHA

Bafetimbi Gomis, Antalyaspor, Galatasaray, Antalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaraylı Gomis: Şampiyonluk yaşamak için buradayız - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:21 Rıdvan Dilmen, Mesut Özil ile konuştuklarını açıkladı: Toreira'nın müthiş bir oyuncu olduğunu belirtti
00:07 İsrail ve Filistin arasında ateşkes kararı! Anlaşmadaki bir madde dikkat çekti
00:04 Bakan Murat Kurum'un İBB Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu'na karşı aday olacağı öne sürüldü
23:48 Eve geç gelme tartışması kanlı bitti! 15 yaşındaki çocuk, babasını feci şekilde öldürdü
23:46 Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray üç puana Gomis'in son dakika golüyle ulaştı
23:36 Plajda şortunu indirdi! Linçten yüzerek kaçmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçirdi
23:20 Galatasaray'a karşı penaltı kaçıran Antalyasporlu Luiz Adriano sosyal medyada gündeme oturdu
22:57 Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'nın Antalyaspor maçında yaptıklarına övgü yağdı
22:47 Kulisleri hareketlendiren iddia! Muhalefet, HDP'yi dışarıdan destek için ikna etmeye çalışacak
22:29 Alanyaspor, Pirlo'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Fatih Karagümrük'ü 4 golle geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 01:48:39. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaraylı Gomis: Şampiyonluk yaşamak için buradayız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement