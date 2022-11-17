Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat: Ben olsam Cristiano Ronaldo'yu alırım, güzel de olur - Son Dakika
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Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat: Ben olsam Cristiano Ronaldo'yu alırım, güzel de olur

17.11.2022 20:12

Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat, Manchester United ile ipleri koparan ve ayrılık için gün sayan Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo hakkında bomba ifadeler kullandı. Ronaldo'nun Türkiye'ye gelebileceğini söyleyen Polat, "Ben olsam Ronaldo'yu alırım. Dünya çapında ses getiren bir transfer olur, güzel de olur" dedi.

Sezon başında ismi Galatasaray'la geçen ancak yönetimin gündeme getirmediği Cristiano Ronaldo, yeniden Sarı-Kırmızılı takımla anılıyor. Akşam'a konuşan Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat, Ronaldo için yönetime mesaj yolladı.

Herkesi heyecan sardı! Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat, Ronaldo ateşini yaktı

"GÜZEL OLUR"

Ronaldo'nun Türkiye'ye gelebileceğini belirten Polat, Ben olsam Cristiano Ronaldo'yu alırım. Çok büyük bir isim ve büyük bir marka. Dünya çapında ses getiren bir transfer olur, güzel de olur" dedi.

Herkesi heyecan sardı! Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat, Ronaldo ateşini yaktı

YILDIZLARLA ÇALIŞTI

Adnan Polat döneminde Galatasaray'a Milan Baros, Harry Kewell, Rijkaard, Elano, Keita, Giovanni dos Santos gibi isimler gelmişti.

UZUN YILLAR SONRA İZLEDİ

Öte yandan Polat, lig ve Dünya Kupası arasına girmeden önce uzun yıllar sonra Florya'ya giderek takımın antrenmanını izlemişti.

Kaynak: Diğer
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Cristiano Ronaldo, Galatasaray, Adnan Polat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat: Ben olsam Cristiano Ronaldo'yu alırım, güzel de olur - Son Dakika

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