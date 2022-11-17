Ronaldo'nun Türkiye 'ye gelebileceğini belirten Polat, Ben olsam Cristiano Ronaldo'yu alırım. Çok büyük bir isim ve büyük bir marka. Dünya çapında ses getiren bir transfer olur, güzel de olur" dedi.

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Cristiano Ronaldo, Galatasaray, Adnan Polat, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat: Ben olsam Cristiano Ronaldo'yu alırım, güzel de olur - Son Dakika

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