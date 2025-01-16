Galatasaray'ın eski hocası Beşiktaş'ın başına geçiyor - Son Dakika
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Galatasaray'ın eski hocası Beşiktaş'ın başına geçiyor

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Bir zamanlar Galatasaray'ın da antrenörlüğünü yapan Roberto Mancini Beşiktaş'ın hoca adayları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz ekim ayından beri takım çalıştırmayan 60 yaşındaki hoca ile temasın kurulduğu ve olumlu yanıt alındığı öğrenildi.

16.01.2025 10:20  Güncelleme: 10:39
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Teknik direktör arayışlarına devam eden ve Sergen Yalçın'dan gelen olumsuz yanıtın ardından Edin Terzic, Niko Kovac, Roger Schmidt, Paulo Fonseca, Razvan Lucescu ve Felix Magath gibi isimlerle ilgilenen Beşiktaş'ta sürpriz bir aday ortaya çıktı.

GALATASARAY'I DA ÇALIŞTIRDI

Bir dönem Galatasaray'da da görev yapan İtalyan teknik adam, Suudi Arabistan Milli Takımı'nı çalıştırdıktan sonra boşa çıkmıştı. Geçtiğimiz ekim ayından beri takım çalıştırmayan 60 yaşındaki hoca ile temasın kurulduğu ve olumlu yanıt alındığı ifade edildi.

Galatasaray'ın eski hocası Beşiktaş'ın başına geçiyor

2013-2014 sezonunda Galatasaray'ı çalıştıran Mancini, sonrasında Inter, Zenit ve İtalya Milli Takımı'nın hocalığını yaptı. İtalyan efsane, Ekim 2024'te ise Suudi Arabistan Milli Takımı'ndan ayrılmıştı.

2020'DE AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

İtalya'nın başına 2017/18 sezonunda geçen Roberto Mancini, 2020 Avrupa Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası turnuvalarına katılmak için mücadele vermişti.

Galatasaray\'ın eski hocası Beşiktaş\'ın başına geçiyor

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın eski hocası Beşiktaş'ın başına geçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Feti2323:
    ferhat eser annen nasıl dün gelmedi 4 16 Yanıtla
  • Sener Demir:
    Carlo Ancelotti gelse bu saatten sonra kurtaramaz sizi kara civcivler. Şampiyon Galatasaray 5 12 Yanıtla
  • ferhat eser:
    fetinin karın nasıl dün gelmedi söyle bugün uğrasın işimiz var 3 13 Yanıtla
  • Sener Demir:
    Babanız Galatasaray Kaderinizden kaçamazsınız. ülkemizin civcivleri 5 6 Yanıtla
  • Murat Gunduz:
    Beşiktaş sen akıllanmayacaksın. Yabancı hocayı gönderince tazminat oduyorsunuz. Yerli hoca getirin tazminat istemeyennnnnnn. 8 1 Yanıtla
  • İbrahim Soytetir:
    Mancini ancak birinci sınır takımlarda hocalık yapar 5 1 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    millet 5 ayda 6 ayda is buluyor biz surunuyoruz asgari uctete 3 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    gsninn çöpü 0 1 Yanıtla
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