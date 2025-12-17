Galatasaray\'ın eski kalecisi İsmail Çipe\'nin babası hayatını kaybetti

Hatay'ın Antakya ilçesi doğumlu başarılı file bekçisi İsmail Çipe acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Antakya'nın hayırsever isimlerinden birisi olarak bilinen babası Hüseyin Çipe'nin vefatının ardından sosyal medya hesabından duyuran İsmail Çipe; "Canım babam Hüseyin Çipe rahmeti rahmana yürümüştür. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

1 Temmuz 2025'ten bu yana kulüpsüz durumda bulunan kaleci İsmail Çipe, Galatasaray'ın yanı sıra Kayserispor, Karagümrük, Boluspor, Sakaryaspor gibi kulüplerde de forma giydi.