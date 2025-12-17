Galatasaray'ın eski kalecisi İsmail Çipe'nin babası hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray'ın eski kalecisi İsmail Çipe'nin babası hayatını kaybetti

Galatasaray\'ın eski kalecisi İsmail Çipe\'nin babası hayatını kaybetti
17.12.2025 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın eski kalecisi İsmail Çipe, sosyal medya hesabından babasının hayatını kaybettiğini duyurdu. Antakya'nın tanınmış hayırseverlerinden olan babası Hüseyin Çipe'nin vefat haberini paylaşan Çipe, 'Canım babam Hüseyin Çipe rahmeti rahmana yürümüştür. Başımız sağ olsun' ifadelerini kullandı.

Hatay'ın Antakya ilçesi doğumlu başarılı file bekçisi İsmail Çipe acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Antakya'nın hayırsever isimlerinden birisi olarak bilinen babası Hüseyin Çipe'nin vefatının ardından sosyal medya hesabından duyuran İsmail Çipe; "Canım babam Hüseyin Çipe rahmeti rahmana yürümüştür. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

1 Temmuz 2025'ten bu yana kulüpsüz durumda bulunan kaleci İsmail Çipe, Galatasaray'ın yanı sıra Kayserispor, Karagümrük, Boluspor, Sakaryaspor gibi kulüplerde de forma giydi.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın eski kalecisi İsmail Çipe'nin babası hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dalında kalınca pazarın en ucuzu oldu Gören almadan gitmiyor Dalında kalınca pazarın en ucuzu oldu! Gören almadan gitmiyor
Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tahliye edildi Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tahliye edildi
Otobüs durağında yere yığılan yaşlı adamı hayata polis döndürdü Otobüs durağında yere yığılan yaşlı adamı hayata polis döndürdü
Manisa FK, bahis cezası yiyen 3 futbolcusuyla ilişkisini kesti Manisa FK, bahis cezası yiyen 3 futbolcusuyla ilişkisini kesti
AK Partili vekilin sözleri, muhalefeti çıldırttı: Suya yaptığınız zam... AK Partili vekilin sözleri, muhalefeti çıldırttı: Suya yaptığınız zam...
Jasmine dizisini TV yayından kaldırdı Jasmine dizisini TV+ yayından kaldırdı

14:46
Fatih Terim’in soyunma odası konuşması yeniden gündemde
Fatih Terim'in soyunma odası konuşması yeniden gündemde
14:16
Güney Marmara Otoyolu geliyor İşte 78 kilometrelik projenin güzergahı
Güney Marmara Otoyolu geliyor! İşte 78 kilometrelik projenin güzergahı
14:05
Beşiktaş’ta deprem Sergen Yalçın 2 isme ’’Güle güle’’ dedi
Beşiktaş'ta deprem! Sergen Yalçın 2 isme ''Güle güle'' dedi
14:04
Türk-İş’ten Bakan Işıkhan’a tepki: Bizimle kimse görüşmedi, komisyonda olmayacağız
Türk-İş'ten Bakan Işıkhan'a tepki: Bizimle kimse görüşmedi, komisyonda olmayacağız
13:08
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı
12:49
20 kilo verdi Tanju Özcan hastalığına dair ilk kez konuştu
20 kilo verdi! Tanju Özcan hastalığına dair ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2025 15:03:28. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın eski kalecisi İsmail Çipe'nin babası hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.