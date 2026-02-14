Galatasaray'ın Farklı Zaferi

Sutopu Erkekler Avrupa Challenger Kupası 2. eleme turu C Grubu maçında Galatasaray, İsviçre'nin Carouge Natation takımını 28-4 yendi.
Karşılaşmanın ilk bölümünü 6-0 önde tamamlayan sarı-kırmızılılar devreyi de 14-1 üstünlükle bitirdi. Üçüncü bölümü 22-2 önde geçen Galatasaray mücadeleden 28-4 galip ayrıldı.
C Grubu'nda yarın Galatasaray ile ENKA karşı karşıya gelecek.
