Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisini yönetmesini istediği hakem ortaya çıktı - Son Dakika
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Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisini yönetmesini istediği hakem ortaya çıktı

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Sinan Engin, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Sloven hakem Slavko Vincic'in atanmasını değerlendirdi. Tartışmalara tepki gösteren Engin, "Takımların sahada konuşması gerektiğini vurgulayarak "Kim hak ediyorsa görelim!" dedi ve Vincic'i istemeyen sarı-kırmızılıların dev karşılaşmayı Halil Umut Meler'in yönetmesini istediğini öne sürdü.

23.02.2025 12:48
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Eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin, Galatasaray- Fenerbahçe derbisi için alınan yabancı hakem kararını ve dev karşılaşmaya Sloven hakem Slavko Vincic'in atanmasını değerlendirdi. Engin, Vincic'i istemeyen sarı-kırmızılıların derbiye hangi hakemi istediğiyle ilgili de bir iddia ortaya attı.

"ŞAMPİYONLUĞU KİM HAK EDİYOR GÖRELİM"

Beyaz TV'de konuşan Sinan Engin'in açıklamaları şu şekilde;

"Fenerbahçe 'yapı var' diyor değil mi? Oynayın görelim Pazartesi günü. Galatasaray iyi takım. Avrupa'yı boşver, Türkiye'de iyisin. Yabancıymış, yerli hakemmiş, Mariborluymuş falan bırakın arkadaş bu işi! Çıkın oynayın, iyi takım kim görelim. Kim hak ediyor bu şampiyonluğu görelim! Galatasaray yenerse desin ki 'Al kardeşim yapı da yoktu, istediğiniz hakemi getirdiniz, onda da yendik sizi.' Fenerbahçe de yenerse şampiyonluğun büyük favorisi olur. Olay biter. Çıkın oynayın.

"GALATASARAY HALİL UMUT MELER'İ İSTEDİ"

"Nedir kardeşim, kıyamet kopardınız. Ne olacak yabancı hakem gelirse... Galatasaray kendini niye bu kadar hafife aldırıyor ya? Neden korkuyor Galatasaray yardımcı hakemden? Sen aslan gibi takımsın! Galatasaray derbiye Halil Umut Meler'i istedi."

GALATASARAY VINCIC'İ NEDEN İSTEMEDİ?

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Sloven Aleksander Ceferin ile görüştükten sonra maça aynı ülkeden Slavko Vincic'in atandığı görüşüne hakim olan Galatasaray yönetimi, Ilıcalı'nın Slovenya'da Maribor Kulübü'nün sahibi olması nedeniyle Vincic'i istemiyor. Maribor, doğumlu 45 yaşındaki hakem, aynı zamanda Sloven olan UEFA Başkanı Alexander Cefer ile yakın ilişkileri bulunuyor. Maribor doğumlu 45 yaşındaki hakem, aynı zamanda Sloven olan UEFA Başkanı Alexander Cefer ile yakın ilişkileri bulunuyor.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak. Dev karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

Galatasaray\'ın Fenerbahçe derbisini yönetmesini istediği hakem ortaya çıktı

Halil Umut Meler, Galatasaray, Sinan Engin, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisini yönetmesini istediği hakem ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Emrah Özer:
    var a Fethullah gülen geçsin olur mu? 1007 0 Yanıtla
  • Muhammedd:
    Admin beğeni sayılarını aniden 100 400 600 vs değiştiriyor. Özellikle "fetö" ve hakaret içerikli yorumları kendi yazıyor veya başka yazıların beğeni sayısını arttırarak yukarı çıkarıyor. AVUKAT varsa Örgütleri güçlü göstermek için özendiricilik yapan ve halkı manipüle ederek düşmanlığa sevk siteyi şikayet edebilir mi lütfen? 2 273 Yanıtla
  • Murat Arpacı:
    Bu haberi yazan gazeteci (!) kaynagin nedir, yoksa tek amacin biraz rating mi? ici disi bos habercilikten tamamen uzak provakatif firsatci olmaktansa emek harcayin gercekleri oaylsin bizler de ogrenelim! 104 3 Yanıtla
  • Apple User:
    ya siz nasıl GS DÜŞMANI BİR HABERCİLİK SİTESİSİNİZ GERÇEKTEN YZUKLAR OLSUN 78 20 Yanıtla
  • Herbokolog Sami null:
    Bir Fenerbahçeli olarak yabancı hakemi destekleyip desteklememek bir yana, özellikle bu hakemin atanması beni de rahatsız etti. Fenerbahçeli bu hakem arasında daha ne kadar bağlantı olsun abi 27 14 Yanıtla
  • 6490203:
    şimdi Galatasaray yabancı hakemle de yenerse ne olacak, bir sonraki maçta ne diyecek FB hava şartları stadyum taraftar vs hepsini değiştirelim mi 26 9 Yanıtla
  • Ali Akman:
    boş adam bu Sinan Engin bir maçla yaplnln olup olmadlna ml karar verilecek yllardlr var var bu yapl al sana son operasyon soponsoru daha ne konusuyorsunuz 31 4 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    bize feticu iması yalan herkesin a nnasini hoplatayim oe lari 25 6 Yanıtla
  • Murat seker :
    Oynayan kazansın iki takım yöneticileri kurtlar vadisi gibi herkes birbirinden şüphe duyuyor futbol sahada kazanılır oynayan kazanır 24 0 Yanıtla
  • abdullah kara:
    halil umut meler bundan sonraki hiç bir 6alatasaray maçına verilmemeli 16 1 Yanıtla
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