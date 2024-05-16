Galatasaray'ın Formaları Tarihi ve Forma Tasarımı Söyleşisi Düzenlendi - Son Dakika
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Galatasaray'ın Formaları Tarihi ve Forma Tasarımı Söyleşisi Düzenlendi

Galatasaray\'ın Formaları Tarihi ve Forma Tasarımı Söyleşisi Düzenlendi

1905 Kültür Sanat Spor Derneği tarafından düzenlenen 'Galatasaray'ın Formaları Tarihi ve Forma Tasarımı Söyleşisi' RAMS Park Özhan Canaydın Salonu'nda gerçekleştirildi. Kulüp başkanı Dursun Özbek'in de katıldığı etkinlikte, Galatasaray'ın forma tarihini anlatan slayt gösterisi yapıldı ve şampiyonluk kazanan kadın futbol takımı, sutopu ve kürek takımları ile bazı amatör sporculara plaket takdim edildi. Ayrıca, mimar sanatçı Rıfat Baltaoğlu'nun bir eseri de sergilendi. Başkan Dursun Özbek, etkinlikte yaptığı açıklamada Atatürk'ün önemini vurgulayarak, herkesin hayatında Atatürk'ün izinin olduğunu belirtti. Özbek ayrıca, dernekteki herkesi Fenerbahçe derbisine davet etti ve önümüzdeki sezon açılışı için Kemerburgaz tesislerinde piknik düzenlendiğini söyledi.

16.05.2024 19:41
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1905 Kültür Sanat Spor Derneğince düzenlenen " Galatasaray'ın Formaları Tarihi ve Forma Tasarımı Söyleşisi" gerçekleştirildi.

RAMS Park Özhan Canaydın Salonu'nda yapılan organizasyona, kulüp başkanı Dursun Özbek de katıldı.

Kokteyl ile başlayan etkinlikte, Galatasaray'ın forma tarihini anlatan slayt gösteriminin ardından şampiyonluk kazanan kadın futbol takımı, sutopu ve kürek takımlarının yanı sıra sarı-kırmızılı bazı amatör sporculara plaket takdim edildi.

Mimar sanatçı Rıfat Baltaoğlu'nun bir eserinin de sergilendiği organizasyonda açıklamada bulunan başkan Dursun Özbek, "Çok etkilendiğim bir eser, müzemizde en iyi yere koymayı düşünüyoruz. Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve dünya için önemini anlatmaya gerek yok. Herkesin takdir ettiği, herkesin nasıl bir önder olduğunu bildiği herkesçe malum. Herkesin hayat çizgisinde Atatürk'ün izi var." diye konuştu.

Trendyol Süper Lig'de pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisine dernekteki herkesi davet eden Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hepimizin koltukları kabardı, şampiyon olan genç kardeşlerimizle gururlandık. Başkanları olarak yönetim kurulum adına hepsine teşekkür ediyorum. Pazar günü eksiksiz olarak buradayız. Yarın 17 Mayıs, UEFA Kupası kutlamamız var. Önümüzdeki sezonu açacağımız yer Kemerburgaz tesislerimiz. Hazırlıklarımız son aşamaya geldi. Orada piknik düzenledik. Orada yeni evimizde buluşmak üzere hepinizi yarın oraya bekliyoruz."

Organizasyon, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın Formaları Tarihi ve Forma Tasarımı Söyleşisi Düzenlendi - Son Dakika

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