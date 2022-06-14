Galatasaray'ın genç yıldızı Karagümrük'te!

Fatih Karagümrük, geçtiğimiz sezon Galatasaray ile U-19 Elit Gelişim Ligi şampiyonluğu yaşayan Emir Tintiş'i renklerine bağladı. Kırmızı-siyahlılar, teknik direktörlük koltuğuna Andrea Pirlo'yu getirdikten sonra ilk transferini yapmış oldu.

Dünyaca ünlü İtalyan teknik adam Andrea Pirlo'yu takımın başına getiren ve hedefi Avrupa olarak belirleyen Fatih Karagümrük, ilk transferini gerçekleştirdi. Gelecek sezon kadro yapılandırmasına hız veren İstanbul temsilcisi, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçtiğimiz sezon Galatasaray ile U-19 Elit Gelişim Ligi şampiyonluğu yaşayan 18 yaşındaki sol bek Emir Tintiş'i renklerine bağladığını duyurdu.

Karagümrük, transfere ilişkin, "18 yaşındaki sol bek Emir Tintiş'i renklerimize bağladık. Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile U-19 Elit Gelişim Ligi şampiyonluğu yaşayan Emir Tintiş, çeşitli yaş gruplarında da birçok kez Milli formayı terletme başarısı gösterdi. Yeni transferimiz Emir Tintiş'e hoş geldin diyor, Karagümrük forması altında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile U-19 Elit Gelişim Ligi şampiyonluğu yaşayan Emir Tintiş, geride kalan sezonda U-19 Elit Gelişim Ligi'nde sarı-kırmızılı forma ile 30 maçta toplam 2 bin 369 dakika sahada kalırken, takımına 8 gol, 5 asistlik katkıda bulundu. - İSTANBUL