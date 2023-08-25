Galatasaray, Yunus Akgün'ün transferi için Leicester City ile anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve İngiliz ekibine imza atmak için İngiltere'ye gitti.
Galatasaray'ın Molde ile oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında gösterdiği performansla göz dolduran Yunus Akgün, İngiltere Championship ekibi Leicester City'ye imza atıyor. 23 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibi için sağlık kontrolüne girmek ve görüşmeleri sonlandırmak için İngiltere'ye gitti.
Galatasaray'ın Yunus Akgün'ü Leicester City'e 10 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralaması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'ün İngiltere yolculuğu başladı! Yeni adresi Championship - Son Dakika