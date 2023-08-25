Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'ün İngiltere yolculuğu başladı! Yeni adresi Championship - Son Dakika

Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'ün İngiltere yolculuğu başladı! Yeni adresi Championship

Son Güncelleme: 25.08.2023 09:08

Leicester City ile anlaşan Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün, İngiltere'ye doğru yola çıktı. Uçaktan paylaşım yapan 23 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibine, 10 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanması bekleniyor.

Galatasaray, Yunus Akgün'ün transferi için Leicester City ile anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve İngiliz ekibine imza atmak için İngiltere'ye gitti.

UÇAKTAN PAYLAŞIM YAPTI

Galatasaray'ın Molde ile oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında gösterdiği performansla göz dolduran Yunus Akgün, İngiltere Championship ekibi Leicester City'ye imza atıyor. 23 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibi için sağlık kontrolüne girmek ve görüşmeleri sonlandırmak için İngiltere'ye gitti.

10 MİLYON EURO ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU

Galatasaray'ın Yunus Akgün'ü Leicester City'e 10 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralaması bekleniyor.

Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'ün İngiltere yolculuğu başladı! Yeni adresi Championship

Yunus Akgün, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'ün İngiltere yolculuğu başladı! Yeni adresi Championship - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'ün İngiltere yolculuğu başladı! Yeni adresi Championship - Son Dakika
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