Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Süper Lig'in 18. haftasında Yunus Akgün'ün golleriyle Adana Demirspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da genç yıldız Bartuğ Elmaz, taraftarı sinirlendiren bir harekette bulundu.

YAŞLANDIRILMIŞ FATİH TERİM VE BURAK ELMAS FOTOĞRAFINI BEĞENDİ

Sarı-kırmızılılardan kiralanan Yunus Akgün'ün golleriyle damga vurduğu maçın ardından Galatasaray'ın transfer politikası eleştirilmişti. Bunun üzerine Bartuğ Elmaz'ın yaşlandırılmış Fatih Terim ve Burak Elmas fotoğrafının yer aldığı, "Takım gençleşti biz yaşlandık. Madem gençleşecektik, çıktı elimizdeki bir genç hepimize ders verdi." ifadelerinin kullanıldığı bir paylaşımı beğenmesi büyük tepki çekti. Sarı-kırmızılılarla sözleşme uzatmayan genç yıldızın sezon sonunda takımdan ayrılacağı için böyle bir hamlede bulunduğu ifade edildi.