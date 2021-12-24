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Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor - Son Dakika

Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor

24.12.2021 18:05
Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Galatasaray'ın genç yıldızı Bartuğ Elmaz'ın, Adana Demirspor maçından sonra sosyal medyadan yaptığı beğeni taraftarın tepkisini çekti. Instagram'da bir taraftarın yaşlandırılmış Fatih Terim ve Burak Elmas fotoğrafıyla paylaştığı, "Takım gençleşti biz yaşlandık. Madem gençleşecektik, çıktı elimizdeki bir genç hepimize ders verdi." ifadelerini beğenen 18 yaşındaki orta sahanın, Avrupa'ya transferine kesin gözüyle bakıldığı için böyle bir davranışta bulunduğu belirtildi.

Süper Lig'in 18. haftasında Yunus Akgün'ün golleriyle Adana Demirspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da genç yıldız Bartuğ Elmaz, taraftarı sinirlendiren bir harekette bulundu.

YAŞLANDIRILMIŞ FATİH TERİM VE BURAK ELMAS FOTOĞRAFINI BEĞENDİ

Sarı-kırmızılılardan kiralanan Yunus Akgün'ün golleriyle damga vurduğu maçın ardından Galatasaray'ın transfer politikası eleştirilmişti. Bunun üzerine Bartuğ Elmaz'ın yaşlandırılmış Fatih Terim ve Burak Elmas fotoğrafının yer aldığı, "Takım gençleşti biz yaşlandık. Madem gençleşecektik, çıktı elimizdeki bir genç hepimize ders verdi." ifadelerinin kullanıldığı bir paylaşımı beğenmesi büyük tepki çekti. Sarı-kırmızılılarla sözleşme uzatmayan genç yıldızın sezon sonunda takımdan ayrılacağı için böyle bir hamlede bulunduğu ifade edildi.

Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı ayağa kaldıran beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor
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Adana Demirspor, Burak Elmas, Fatih Terim, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor - Son Dakika
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