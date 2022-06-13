Galatasaray'ın gözdesine Beşiktaş kancası! Mısırlı yıldız futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandı - Son Dakika
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Galatasaray'ın gözdesine Beşiktaş kancası! Mısırlı yıldız futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandı

13.06.2022 11:09

Geçtiğimiz sezon ligde ve Avrupa'da yaşanan hüsran sonrası yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, bir dönem Galatasaray'ın da transfer etmek istediği Mısırlı oyuncu Ramadan Sobhi'yi kadrosuna katma yolunda büyük bir ilerleme kaydetti.

Hücum hattını güçlendirmek isteyen siyah beyazlılarda ilk hedef sol kanat takviyesi olacak. Transfer çalışmalarını hızla sürdüren Beşiktaş, Mısır'da Pyramids FC forması giyen 25 yaşındaki oyuncu Ramadan Sobhi ile ilgileniyor. Fanatik'in haberine göre, siyah beyazlılar bu transferde büyük bir aşama kaydetti.

İNGİLTERE'DEN MISIR'A YOLCULUK

Bir dönem Galatasaray'ın da ilgilendiği Sobhi, futbola El Ahly takımının altyapısında başladı. 19 yaşındayken 5 milyon euroya İngiltere'nin Stoke City takımına transfer olan Sobhi, iki sene sonra 6,5 milyon euroya başka birİngiliz ekibi Huddersfield'a transfer oldu. Kiralık olarak El Ahly'de geçen günlerin ardından 2020'de 5 milyon euroya Mısır ekibi Pyramids FC'e katılan Ramadan Sobhi, iki sezondur burada forma giyiyor.

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın gözdesine Beşiktaş kancası! Mısırlı yıldız futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın gözdesine Beşiktaş kancası! Mısırlı yıldız futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandı - Son Dakika
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