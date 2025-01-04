Galatasaray\'ın Göztepe Serisi 10 Maça Çıktı

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Göztepe ile evinde oynadığı son 10 maçı da kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar müsabakadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve rakibine karşı evindeki kazanma serisini de 10 maça çıkardı. Göztepe son olarak 10 Şubat 1980 tarihinde İstanbul'daki karşılaşmada 1-1 berabere kalarak deplasmandan puanla ayrılmıştı. Cimbom, bu maçın ardından konuk ettiği rakibini 10 müsabakada mağlup etti. - İSTANBUL