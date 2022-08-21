Mourinho'dan Galatasaray taraftarını üzecek sözler: Belotti, Roma'da oynamak istiyor - Son Dakika
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Mourinho'dan Galatasaray taraftarını üzecek sözler: Belotti, Roma'da oynamak istiyor

21.08.2022 17:24
Mourinho'dan Galatasaray taraftarını üzecek sözler: Belotti, Roma'da oynamak istiyor

Galatasaray'ın gündeminde yer aldığı iddia edilen İtalyan golcü Andrea Belotti hakkında konuşan Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarı-kırmızılı taraftarları üzecek bir açıklama yaptı. Portekizli hoca, İtalyan golcünün transferiyle ilgili olarak, "Belotti'ye imza attırıp attırmayacağımızı bilmiyorum. Ancak, onunla konuştum. Belotti'nin de Roma'yı istiyor olmasından ötürü mutluyum." dedi.

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ın da uzun süredir transfer gündeminde yer alan ve sarı-kırmızılı taraftarların takımlarında görmeyi çok istediği İtalyan golcü Andrea Belotti için açıklamalarda bulundu.

"BİR FORVET DAHA İSTİYORUM"

Jose Mourinho yaptığı açıklamada, "Bir forvet daha istediğimi sportif direktör Tiago'ya söyledim. Umarım bu transferi yapabilir. Eğer bu transfer mümkün olmazsa elimdekilerle devam ederim. Belotti, hala Torino'nun bir oyuncusu olsaydı hakkında konuşmazdım. Ancak, bonservisi elinde ve onun hakkında konuşmak etik dışı olmayacak." dedi.

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"BELOTTI, ROMA'YI İSTİYOR"

Sporx'in haberine göre Belotti'nin de Roma'ya transfer olmayı istediğini söyleyen Mourinho, "Belotti'ye imza attırıp attırmayacağımızı bilmiyorum. Ancak, onunla konuştum. Belotti'nin de Roma'yı istiyor olmasından ötürü mutluyum. Yönetim, Belotti'yi ne kadar çok istediğimi biliyor." açıklamasını yaptı.

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