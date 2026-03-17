''Galatasaray'ın harika bir takım değil'' diyen Carragher fena çark etti! Son sözleri komedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.03.2026 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak rövanş öncesi İngiliz futbol efsanesi Jamie Carragher, görüşünü değiştirdi. Daha önce Liverpool'u favori gösteren Carragher, Galatasaray'ın ilk maçı 1-0 kazanmasının ardından ve Liverpool'un Premier Lig'deki Tottenham maçında berabere kalmasının ardından, artık Liverpool'un turu geçeceğinden eskisi kadar emin olmadığını belirtti. İlk maçı 1-0 kazanan Galatasaray, rövanşta her türlü galibiyet ve beraberlikle tur atlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak rövanş öncesi İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Jamie Carragher'ın yorumları gündem oldu. Daha önce Liverpool'u açık ara favori gösteren Carragher'ın görüşünü değiştirmesi dikkat çekti.

"YÜZDE 99" DEMİŞTİ

Eşleşmenin ilk açıklandığı dönemde Liverpool'un tur şansını yüzde 99 olarak değerlendiren Carragher, ilk maçta Galatasaray'ın 1-0 kazanmasının ardından bu oranı yüzde 98'e düşürmüştü.

TOTTENHAM MAÇI SONRASI FİKİR DEĞİŞTİRDİ

Liverpool'un Premier Lig'de Tottenham ile sahasında berabere kalmasının ardından Carragher'ın görüşlerinde önemli bir değişim yaşandı. İngiliz yorumcu, artık Liverpool'un turu geçeceğinden eskisi kadar emin olmadığını dile getirdi.

GALATASARAY'I KÜÇÜMSEMİŞTİ

Eşleşme öncesinde konuşan Carragher, Galatasaray'ı küçümseyen ifadeler kullanmıştı. İngiliz yorumcu, "Galatasaray'ın harika bir takım olduğunu düşünmüyorum. Liverpool'un elemesi gereken bir takım" sözleriyle dikkat çekmişti.

"ARTIK ESKİSİ KADAR EMİN DEĞİLİM"

Carragher yaptığı değerlendirmede, "Liverpool taraftarı Wolves ve Tottenham maçlarından sonra hayal kırıklığı yaşıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a ilk maçı kaybettikten sonra ben de artık birkaç hafta öncesi kadar emin değilim" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY AVANTAJLI GİDİYOR

İlk maçı 1-0 kazanan Galatasaray, Anfield'da oynanacak rövanşta her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayacak. Liverpool'un tek farklı galibiyetinde maç uzatmalara giderken, iki farklı galibiyet İngiliz ekibine turu getirecek.

Jamie Carragher, Galatasaray, Liverpool, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan beraat etti Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan beraat etti
İlber Ortaylı için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi İlber Ortaylı için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi
Trump: İran ile savaş yakında bitecek Trump: İran ile savaş yakında bitecek
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibine büyük şok Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibine büyük şok
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı’nın tabutunun başında dua etti Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı'nın tabutunun başında dua etti
Rusya’dan Orta Doğu için müzakere çağrısı Rusya'dan Orta Doğu için müzakere çağrısı

13:45
Tedesco’nun korktuğu başına geldi
Tedesco'nun korktuğu başına geldi
13:44
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB davasına alınmadı
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB davasına alınmadı
13:07
Karşıyaka Belediye Başkanı’na protesto şoku: Bayramlaşamadan aracına binip kaçtı
Karşıyaka Belediye Başkanı'na protesto şoku: Bayramlaşamadan aracına binip kaçtı
13:02
Mücteba Hamaney’den aracıların barış teklifine ret: Şimdi zamanı değil
Mücteba Hamaney'den aracıların barış teklifine ret: Şimdi zamanı değil
12:47
İran, İsrail’in “Öldürdük“ dediği Laricani’nin mesajını paylaştı
İran, İsrail'in "Öldürdük" dediği Laricani'nin mesajını paylaştı
12:17
Trump’ın uykularını kaçıracak analiz: ABD’nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
Trump'ın uykularını kaçıracak analiz: ABD'nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 14:10:30. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.