Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti! Ülkeden ayrılacaklar

Katar, İran'ın Doha Büyükelçiliğinde görevli güvenlik ataşesi ile askeri ataşeyi istenmeyen kişiler ilan ederek 24 saat içinde ülkeden ayrılmalarını istedi.

KATAR, İRANLI DİPLOMATLARI ÜLKEDEN KOVUYOR

İran'ın Katar'a ait petrol sahasına düzenlediği saldırıların ardından Doha yönetimi, Tahran'a karşı sert bir diplomatik hamle yaptı. Katar hükümeti, İran'ın Doha Büyükelçiliği'nde görev yapan güvenlik ve askeri ataşeleri "istenmeyen kişi" ilan ederek diplomatik bağları gerdi.

İSTENMEYEN ADAM İLAN EDİLDİLER

Resmi makamlardan yapılan açıklamada, söz konusu diplomatların faaliyetlerinin ulusal güvenliği tehdit ettiği belirtilerek ülkeyi terk etmeleri için 24 saat süre verildi. Bu kararla birlikte, iki ülke arasındaki enerji güvenliği eksenli kriz yeni bir boyuta taşınmış oldu.