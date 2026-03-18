Katar, İran'ın Doha Büyükelçiliğinde görevli güvenlik ataşesi ile askeri ataşeyi istenmeyen kişiler ilan ederek 24 saat içinde ülkeden ayrılmalarını istedi.
İran'ın Katar'a ait petrol sahasına düzenlediği saldırıların ardından Doha yönetimi, Tahran'a karşı sert bir diplomatik hamle yaptı. Katar hükümeti, İran'ın Doha Büyükelçiliği'nde görev yapan güvenlik ve askeri ataşeleri "istenmeyen kişi" ilan ederek diplomatik bağları gerdi.
Resmi makamlardan yapılan açıklamada, söz konusu diplomatların faaliyetlerinin ulusal güvenliği tehdit ettiği belirtilerek ülkeyi terk etmeleri için 24 saat süre verildi. Bu kararla birlikte, iki ülke arasındaki enerji güvenliği eksenli kriz yeni bir boyuta taşınmış oldu.
Son Dakika › Dünya › Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti! Ülkeden ayrılacaklar - Son Dakika
