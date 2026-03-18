Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti! Ülkeden ayrılacaklar
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti! Ülkeden ayrılacaklar

Haberin Videosunu İzleyin
Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti! Ülkeden ayrılacaklar
18.03.2026 23:42  Güncelleme: 23:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti! Ülkeden ayrılacaklar
Haber Videosu

İran'ın Katar'da petrol sahasına saldırılarının ardından Doha yönetiminden ilk adım geldi. Katar İran'ın Doha Büyükelçiliğinde görevli güvenlik ataşesi ile askeri ataşeyi istenmeyen kişiler ilan etti. Doha, söz konusu kişilerin 24 saatte ülkeden ayrılmasını istedi.

KATAR, İRANLI DİPLOMATLARI ÜLKEDEN KOVUYOR

İran'ın Katar'a ait petrol sahasına düzenlediği saldırıların ardından Doha yönetimi, Tahran'a karşı sert bir diplomatik hamle yaptı. Katar hükümeti, İran'ın Doha Büyükelçiliği'nde görev yapan güvenlik ve askeri ataşeleri "istenmeyen kişi" ilan ederek diplomatik bağları gerdi.

İSTENMEYEN ADAM İLAN EDİLDİLER

Resmi makamlardan yapılan açıklamada, söz konusu diplomatların faaliyetlerinin ulusal güvenliği tehdit ettiği belirtilerek ülkeyi terk etmeleri için 24 saat süre verildi. Bu kararla birlikte, iki ülke arasındaki enerji güvenliği eksenli kriz yeni bir boyuta taşınmış oldu.

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 00:18:20. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.