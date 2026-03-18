İsrail: İran Savaşmaya Hazır - Son Dakika
İsrail: İran Savaşmaya Hazır

18.03.2026 08:15
ABD Dışişleri yazışmasında, İsrail'in İran'ın direncinin sürdüğünü ve savaşa hazır olduğunu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığına gönderilen diplomatik yazışmada, İsrail'in Tahran yönetiminin "kırılmadığı" ve "sonuna kadar savaşmaya hazır" olduğu değerlendirmesi yer aldı.

Washington Post gazetesi (WP), 13 Mart Cuma günü ABD'nin İsrail'deki Büyükelçiliği tarafından dolaşıma sokulan ve ABD Dışişleri Bakanlığına gönderilen diplomatik yazışmayı görüntüledi.

Buna göre diplomatik yazışmada, eski İran lideri Ali Hamaney'in saldırılarda hayatını kaybetmesine ve ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına rağmen Tahran yönetiminin "kırılmadığı" ve "sonuna kadar savaşmaya hazır" olduğu yönündeki İsrail değerlendirmesi yer aldı.

Yazışmada, İsrailli yetkililerin İran'da ayaklanma çıkmasını umduklarını ve böyle bir durumda ABD'nin protestoculara destek vermeye hazır olması gerektiğini ifade ettikleri kaydedildi.

Protestocuların sokaklara dökülmesi halinde "katledileceği" iddia edilen yazışmada bunun nedeninin İran Devrim Muhafızları Ordusunun "üstünlüğü elinde bulundurmasından" kaynaklandığı belirtildi.

Söz konusu diplomatik yazışmanın, 11-12 Mart tarihlerinde ABD'li yetkililer ile İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkilileri arasında yapılan son görüşmeleri özetlediği öne sürülüyor.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

