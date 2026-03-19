Liverpool\'a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa\'ya veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi son turunda Galatasaray, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Liverpool'a konuk oldu. Anfield'da oynanan mücadeleyi Liverpool, 4-0'lık skorla kazandı.
25. dakikada sağ taraftan kullanılan korner atışında Mac Allister'ın ceza yayına gönderdiği topu, Szoboszlai penaltı noktasının gerisinden yerden bir vuruşla ağlarla buluşturdu.
33. dakikada Szoboszlai'nin ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan uçarak topun ağlara gitmesini önledi.
45+2. dakikada Szoboszlai, Jakobs'un müdahalesiyle ceza alanında yerde kalınca hakem Pawel Raczkowski penaltı noktasını gösterdi.
45+4. dakikada Muhammed Salah'ın kullandığı atışta kaleci Uğurcan ayaklarıyla golü önledi ve ilk yarı 1-0'lık skorla sona erdi.
51. dakikada skor 2-0 oldu. Mac Allister'in ara pasında Salah sağ kanatta topla buluşur buluşmaz ceza sahası içindeki Etikite'ye topu çevirdi ve Alman oyuncunun vuruşunda top maalesef temsilcimizin ağlarına gitti.
Liverpool, 53. dakikada farkı 3'e çıkardı. Salah'ın ceza sahası içerisinden çektiği şutu Uğurcan çıkardı ama top Granvenberch'in önüne düştü ve ağlara gitti.
Liverpool'un 56. dakikada attığı gol VAR'ın uyarısı sonrası iptal oldu. Frimpong'un sağ kanattan ortasında Singo ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. Gol, VAR'ın uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.
62. dakikada skorda durum 4-0 oldu. Muhammed Salah, sağ kanatta buluştuğu topta Wirtz ile paslaşması sonrası ayak içi sol köşeye vurduğu klas şutta topu ağlarla buluşturdu.
Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Liverpool kazandı. Bu sonuçla birlikte temsilcimiz Galatasaray, Avrupa'ya veda etti. Arne Slot'un ekibi Liverpool ise adını çeyrek finale yazdırdı. İngiliz ekibi, çeyrek finalde Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek.
