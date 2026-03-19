Liverpool'a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa'ya veda etti
Liverpool'a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa'ya veda etti

19.03.2026 00:53
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Liverpool'a deplasmanda 4-0 kaybetti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla birlikte Avrupa'ya veda etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son turunda Galatasaray, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Liverpool'a konuk oldu. Anfield'da oynanan mücadeleyi Liverpool, 4-0'lık skorla kazandı.

LIVERPOOL DURAN TOPTA ÖNE GEÇTİ

25. dakikada sağ taraftan kullanılan korner atışında Mac Allister'ın ceza yayına gönderdiği topu, Szoboszlai penaltı noktasının gerisinden yerden bir vuruşla ağlarla buluşturdu.

UĞURCAN'DAN KRİTİK KURTARIŞ

33. dakikada Szoboszlai'nin ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan uçarak topun ağlara gitmesini önledi.

LIVERPOOL PENALTI KAZANDI

45+2. dakikada Szoboszlai, Jakobs'un müdahalesiyle ceza alanında yerde kalınca hakem Pawel Raczkowski penaltı noktasını gösterdi.

UĞURCAN'DAN SALAH'A GEÇİT YOK

45+4. dakikada Muhammed Salah'ın kullandığı atışta kaleci Uğurcan ayaklarıyla golü önledi ve ilk yarı 1-0'lık skorla sona erdi.

LIVERPOOL İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

51. dakikada skor 2-0 oldu. Mac Allister'in ara pasında Salah sağ kanatta topla buluşur buluşmaz ceza sahası içindeki Etikite'ye topu çevirdi ve Alman oyuncunun vuruşunda top maalesef temsilcimizin ağlarına gitti.

İNGİLİZLER ÜÇÜNCÜ GOLÜ DE BULDU

Liverpool, 53. dakikada farkı 3'e çıkardı. Salah'ın ceza sahası içerisinden çektiği şutu Uğurcan çıkardı ama top Granvenberch'in önüne düştü ve ağlara gitti.

SINGO'NUN KENDİ KALESİNE ATTIĞI GOL OFSAYT

Liverpool'un 56. dakikada attığı gol VAR'ın uyarısı sonrası iptal oldu. Frimpong'un sağ kanattan ortasında Singo ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. Gol, VAR'ın uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

SALAH'TAN ŞIK BİR GOL

62. dakikada skorda durum 4-0 oldu. Muhammed Salah, sağ kanatta buluştuğu topta Wirtz ile paslaşması sonrası ayak içi sol köşeye vurduğu klas şutta topu ağlarla buluşturdu.

GALATASARAY AVRUPA'YA VEDA ETTİ

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Liverpool kazandı. Bu sonuçla birlikte temsilcimiz Galatasaray, Avrupa'ya veda etti. Arne Slot'un ekibi Liverpool ise adını çeyrek finale yazdırdı. İngiliz ekibi, çeyrek finalde Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Apple User Apple User:
    Liverpool Arefeyi gösterdi ama bayramı göstermedi neyse getirin ordan bir Anadolu takımı şov yapacak cğncon 26 47 Yanıtla
    Ali Levent Ali Levent :
    Anadolu takımına gerek yok. Fener maçında yapar şovunu. 29 16
    Muhammet Önen Muhammet Önen:
    konuştu köy takımının köylü taraftarı 20 9
    Talip Konyali Talip Konyali:
    BUGÜN BERBAT OYNADIK AMA HAKEM VE RAKİP İYİ ÇALIŞ MIŞ...AMA UĞURCAN HARİÇ ALAYI SORUMLU..OKAN SEN BU TAKIMI ATEŞE ATTIN ...UĞURCAN OLMASA ..YAZACAK ÇOK ŞEY VAR AMA NEYSE...BAYRAMI ZEHİR ETMEYELİM..AMA SÖYLE OLMAZ..OSİMHEN SAKAT SAKAT SKORU KORUMAYI BAŞARDI..DEMEKKİ RAKİP TAKIMDAN DEĞİL OSİMHENDEN ÇEKİNMİŞ..ÇIKINCA OHHHH DEMİŞERDİR..YAZIKLAR OLSUN DİĞERLERİ NE İŞE YARAR ...BİLEN VARSA YAZSIN 4 0
  • Fatma123456 Fatma123456:
    Canın sağolsun cimbomum... 35 8 Yanıtla
    Ali Levent Ali Levent :
    Cimbomun canı hep sağolsun da, Fener gibi haftalar öncesi Avrupa defterini kapatsaydı ligde lider olurdu. Aaa zaten lidermiş! 5 3
  • Emre Akcay Emre Akcay:
    bir 8. değil en azından teşekkürler galatasaray tabıki bir karagümrük kocaeli değil liverpol ama emin olun bu kötü liverpola fener 5 kocaeli 3 karagğmrük 2 atardı 7 20 Yanıtla
    Ali Levent Ali Levent :
    O günleri de görürüz inşallah amcası. Fener de büyüyünce Avrupada oynayacak. 0 1
  • adem baran adem baran:
    farkmı en az 10 olmalıydı 11 12 Yanıtla
  • Bero2005 Bero2005:
    Tebrikler Uğurcan 15 2 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
