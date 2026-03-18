İmamoğlu'nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var: Tarihe geçersiniz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İmamoğlu'nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var: Tarihe geçersiniz

Haberin Videosunu İzleyin
İmamoğlu\'nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var: Tarihe geçersiniz
18.03.2026 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İmamoğlu\'nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var: Tarihe geçersiniz
Haber Videosu

İBB'ye yönelik yürütülen Ekrem İmamoğlu dahil 402 sanıklı "yolsuzluk" davası gerginlikle başlayıp tartışmalarla sürerken bugün İmamoğlu'ndan bir adım geldi. Kürsüde kısa bir konuşma yapan İmamoğlu, "Duruşmanın naklen yayınlanmasını herkesin istediği durumdan bu kısıtlamalara geldik. Lütfen söylediklerimi dikkate almanızı istirham ediyorum. Bayrama giriyoruz. Bazen öyle bir çıkış yaparsınız, insanların tutuksuz yargılanma hakkını sağlarsınız. Tarihe geçersiniz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025'te 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede ismi "örgüt lideri" olarak geçen Ekrem İmamoğlu'nun çeşitli suçlardan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor. 9 Mart Pazartesi günü görülmeye başlayan duruşmalar gergin ve tartışmalı geçti. Öyle ki beşinci celse tartışmalardan sadece 7 dakika sürdü. 

Bugün duruşmanın altıncı celsesi başladı. İlk savunmayı Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas’ın özel kalem müdürü Murat Or'un  yapması bekleniyor. 

İmamoğlu Mahkeme Başkanı'ndan izin alarak kürsüye gelip kısa bir konuşma yaptı. 

"DURUŞMANIN NAKLEN YAYINLANMASINDAN BU KISITLAMALARA GELDİK"

İzleyici kısıtlamasını eleştiren Ekrem İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Herkes sorumluluk almaya hazır. Lütfen bunu bayramda düşünmenizi istirham ediyoruz. Kısıtlamaların ne size ne heyetinize ne de insanların adil yargılanma sürecine en küçük faydası yoktur. İnsanların gerçekten buna ihtiyacı var. Bütün bunları revize edip müzakere kapınızı açık tursanız, kimse sizin makamınıza saygısızlık yapmaz. Şeffaflıktan kaybedeceğiniz hiçbir şey olmaz. Kazanan yüce Türk yargısı, yüce Türk milleti olur.

Duruşmanın naklen yayınlanmasını herkesin istediği durumdan bu kısıtlamalara geldik. Bu doğru bir evrilme değil. Bu dava çok büyük bir dava, sorumluluğunuz çok büyük. Lütfen söylediklerimi dikkate almanızı istirham ediyorum.

"TARİHE GEÇERSİNİZ"

Bayrama giriyoruz. Bazen öyle bir çıkış yaparsınız, insanların tutuksuz yargılanma hakkını sağlarsınız. Tarihe geçersiniz"

DÜN NELER OLDU?

Davanın 6’ncı gününde mahkeme heyeti Ağaç A.Ş. çalışanları ve bazı iş insanlarının savunmalarını dinledi.

Etkin pişmanlıktan yararlanan Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat çapraz sorguya çıktı. Polat, sorgu sonrasında yeniden söz alarak tutukluluk sürecinde zorlandığını dile getirdi.

Ardından Ağaç A.Ş. Satın Alma Şefi Fatih Yağcı savunma yaptı. Yağcı, iddianamede yer alan “Gürgen” kod adlı gizli tanığın ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Tutuklu iş insanları Ali Üner ile Enver Şiroğlu da kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

Duruşmayı takip etmek isteyen İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ise salona alınmadı.

BUGÜNE KADAR 8 SANIK SAVUNMA YAPTI

İBB davasının ilk duruşması 9 Mart’ta başladı. Mahkeme heyeti yargılamanın nisan ayı sonuna kadar süreceğini açıkladı.

Şu ana kadar toplam 8 sanık savunma yaptı. İlk hafta eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, iş insanı Bulut Aydöner, Sırrı Küçük ve Ümit Polat savunma verdi.

17 Mart’ta görülen altıncı oturumda ise Ümit Polat, Fatih Yağcı, Ali Üner, Evren Şiroğlu ve Hüsnü Yüksel Tunar mahkeme karşısına çıktı.

Davanın beşinci oturumu “oturma krizi” nedeniyle yalnızca 7 dakika sürdü. Yaşanan gerilim sonrası İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma düzenine ilişkin yeni kısıtlamalar getirdi.

19 MART PERŞEMBE GÜNÜ DURUŞMA YAPILMAYACAK

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’de bulunan Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki binada görülecek yedinci duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek. Diğer yandan 19 Mart Perşembe günü Ramazan Bayramı arifesi olması nedeniyle duruşma yapılmayacak.

MAHKEMEDEN YENİ TEDBİR KARARI

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi duruşmaların düzeniyle ilgili yeni bir tedbir kararı aldı. Mahkeme salonuna sadece sanıklar, avukatları, müştekiler, basın mensupları ve tutuklu sanıkların birinci ve ikinci dereceden bir yakını girebiliyor.

İDDİANAMEDEN AYRINTILAR

Tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, birçok suçlamanın yer aldığı iddianamede örgüt yöneticisi olarak gösteriliyor. İhalelerde usulsüzlük yapıldığı, metro ve İSKİ kredilerinin amaç dışı kullanıldığı, iş insanlarından zorla bağış toplandığı iddianame 3 bin 739 sayfadan oluşuyor. İddianamede ayrıca, toplanan paranın öncelikle CHP yönetimini ele geçirmek için kullanıldığı devam eden süreçte İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için kullanılmasının amaçlandığı aktarılıyor. Ekrem İmamoğlu'nun 2 bin 430 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Son Dakika Güncel İmamoğlu'nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var: Tarihe geçersiniz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

Yorumlar (7)

    Yorumlar (7)

  • Serkan Polat Serkan Polat:
    gevsek yaaa 19 14 Yanıtla
    Olcay Çoşkun Olcay Çoşkun:
    Senin gibi demi 4 7
  • Fatih Sozen Fatih Sozen:
    benim de bir davam var o da canlı yayınlanabilir mi? sonuçta herkes eşit bu ülke de 15 6 Yanıtla
    onur pari onur pari:
    Sen başkanlık adayı mısın? 4 5
    VillaUmut VillaUmut:
    Sen kaç oy aldın hayatın boyunca? :) Bütün şansın doğmakmış, o da bizim şanssızlığımız olmuş.. 0 0
  • Hayati Sabırlı Hayati Sabırlı:
    niye kameralar olmayınca savunma yapamıyormuyorsunuz. 14 6 Yanıtla
  • c4m5hpdvy6 c4m5hpdvy6:
    son showlarını yapmaya özen gösteriyor 0 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu
Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu
Nene’den resital Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü Nene'den resital! Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
İsrail yine Lübnan’ı vurdu İsrail yine Lübnan'ı vurdu
İran’dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı İran'dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı
Sadettin Saran’dan kritik mesaj Sadettin Saran'dan kritik mesaj
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı Türkiye’ye petrol gönderilecek Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek
Virajı alamayan çimento tankeri devrildi 1 yaralı Virajı alamayan çimento tankeri devrildi! 1 yaralı
Bahreyn’den Hürmüz Boğazı çağrısı Bahreyn'den Hürmüz Boğazı çağrısı
Burak Yılmaz: Fenerbahçe çok büyük Burak Yılmaz: Fenerbahçe çok büyük
Ukrayna, İran dronlarına karşı 4 Körfez ülkesine 201 uzman gönderdi Ukrayna, İran dronlarına karşı 4 Körfez ülkesine 201 uzman gönderdi
Aydın’da boğanın saldırdığı besici yoğun bakımda Aydın'da boğanın saldırdığı besici yoğun bakımda
Tedesco’dan sakatlık sözleri: Maç sonunda ağrıları vardı Tedesco'dan sakatlık sözleri: Maç sonunda ağrıları vardı
İşte Şampiyonlar Ligi bu Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı İşte Şampiyonlar Ligi bu! Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı
Ankara’dan “İran“ adımı Bakan Fidan bölge ziyaretlerine başlıyor Ankara'dan "İran" adımı! Bakan Fidan bölge ziyaretlerine başlıyor

11:21
Dünyayı korkutan petrol krizine Türkiye nefes oldu Vanalar açıldı
Dünyayı korkutan petrol krizine Türkiye nefes oldu! Vanalar açıldı
11:05
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü Gündem yaratacak iddia
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü? Gündem yaratacak iddia
11:04
Arne Slot’a kovulmamak için son bir şansı
Arne Slot'a kovulmamak için son bir şansı
10:49
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var
10:40
Kanadalı gazeteci Slabinski: Netanyahu’nun hayatını kaybettiğine dair güvenilir raporlar var
Kanadalı gazeteci Slabinski: Netanyahu'nun hayatını kaybettiğine dair güvenilir raporlar var
10:39
Arda Güler’den merak edilen o soruya ilk yanıt
Arda Güler'den merak edilen o soruya ilk yanıt
10:30
Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor
Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor
10:18
BDDK onay verdi: Türkiye’de artık yeni bir banka daha var
BDDK onay verdi: Türkiye'de artık yeni bir banka daha var
10:10
Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu Bütün ülke Arda Güler’i konuşuyor
Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu! Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor
09:53
Sabahlara kadar eğlenmişlerdi Sahada kazanılan kupa masada kaybedildi
Sabahlara kadar eğlenmişlerdi! Sahada kazanılan kupa masada kaybedildi
09:35
Takımda kaleci kalmadı Dünya devi Şampiyonlar Ligi’nde yasaları çiğneyebilir
Takımda kaleci kalmadı! Dünya devi Şampiyonlar Ligi'nde yasaları çiğneyebilir
09:31
ABD tek başına harekete geçti Ülkenin can damarı 2 tonluk bombalarla vuruldu
ABD tek başına harekete geçti! Ülkenin can damarı 2 tonluk bombalarla vuruldu
07:26
İran: Buşehr Nükleer Santrali’ne füze isabet etti
İran: Buşehr Nükleer Santrali'ne füze isabet etti
07:15
Laricani sonrası İran karıştı Pezeşkiyan iddiası gündemi sarsacak cinsten
Laricani sonrası İran karıştı! Pezeşkiyan iddiası gündemi sarsacak cinsten
04:47
Savaşta 19. gün İran’ın Laricani intikamı kanlı oldu, İsrail ülkenin başkentine bomba yağdırdı
Savaşta 19. gün! İran'ın Laricani intikamı kanlı oldu, İsrail ülkenin başkentine bomba yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 11:53:12. #.0.5#
SON DAKİKA: İmamoğlu'nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var: Tarihe geçersiniz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.