Savaşta 20'inci gün! İran misillemede el artırdı, 3 ülkede enerji tesisleri vuruldu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Savaşta 20'inci gün! İran misillemede el artırdı, 3 ülkede enerji tesisleri vuruldu

Haberin Videosunu İzleyin
19.03.2026 07:10  Güncelleme: 07:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

İran-ABD-İsrail savaşı 20. gününde devam ediyor. İran'ın petrol ve doğalgaz rafineleri ABD-İsrail tarafından hedef alındı. Bunun üzerine Tahran; Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'daki bir dizi enerji tesisini vurdu. Bu saldırılarda Katar'daki Ras Laffan Sanayi Bölgesi büyük hasar aldı.

Orta Doğu'da savaş hız kesmeden devam ederken, ABD ve İsrail'in İran'daki kritik enerji altyapılarına yönelik saldırıları bölgede tansiyonu daha da yükseltti. Tahran yönetimi saldırılara kısa sürede karşılık verdi.

İRAN'IN EN BÜYÜK DOĞALGAZ TESİSİ VURULDU

ABD ve İsrail güçleri, İran'ın Buşehr eyaletine bağlı Aseluye kentinde bulunan petrol rafinerileri ile Güney Pars doğalgaz tesislerini hedef aldı. Saldırılarda Aseluye'deki üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı rafineriler vuruldu. Vurulan tesislerde yangın çıktı.

Güney Pars doğalgaz sahasına yönelik saldırılarda ise sahadaki üçüncü ve altıncı fazların hedef alındığı bildirildi. İranlı yetkililer, bölgede çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

İRAN MİSİLLEME OLARAK 3 ÜLKEDEKİ ENERJİ TESİSLERİNİ VURDU

Gelişmelerin ardından Tahran; Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'daki bir dizi enerji tesisini hedef aldı.

Katar'ın ulusal enerji şirketi, Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nin balistik füzelerle vurulduğunu, büyük hasar meydana gelen bölgede yangın çıktığını açıkladı. Sivil savunma ekiplerinin müdahalesi sonucu yangının söndürüldüğü duyuruldu.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Sani, İran'ın saldırılarını kınadı. Saldırıların Katar'ın ulusal güvenliğine yönelik doğrudan bir tehdit olduğunu belirtti.

SUUDİ ARABİSTAN: İRAN YANLIŞ HESAP YAPIYOR

İran'ın misilleme saldırılarında hedeflerden bir diğeri Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dı. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Riyad'ın 4 balistik füze ile hedef alındığını açıkladı. Füzelerin tamamının hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği belirtildi. Ancak parçalanan füzelere ait şarapnellerin başkentin çeşitli bölgelerine isabet ettiği kaydedildi.

O noktalardan birinde de yangın çıkarken, alevlerin metrelerce yükseldiği görüldü. Yetkililer yaralananların olduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud, "İran, eğer Körfez ülkelerinin karşılık veremeye gücünün yetmeyeceğini düşünüyorsa, yanlış hesap yapıyor." dedi.

Bakan Suud, İran'ın komşularına kardeşlik ruhu içinde değil, düşmanca bir bakış açısıyla yaklaştığını söyledi.

BAE: FÜZELER BAŞARI İLE İMHA EDİLDİ

Birleşik Arap Emirlikleri de füze saldırıları ile hedef alındı. Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan gelen füze ve dron saldırılarına müdahale ettiğini belirtti.

Abu Dabi Medya Ofisi, yaptığı açıklamada, "Habşan Doğal Gaz Tesisi ve Bab Petrol Sahası'nı hedef alan füzelerin başarıyla imha edildiğini" belirtti.

Saldırı sonrasında "düşen şarapnel parçalarıyla ilgili olaylara müdahale edildiği" ifadesi kullanılan açıklamada, Habşan doğal gaz tesislerinin faaliyetlerinin durdurulduğu kaydedildi.

Olaylarda yaralanan olmadığı aktarıldı.

TRUMP: İSRAİL'İN SALDIRISINDAN ABD'NİN BİLGİSİ YOKTU

İsrail'in İran'ın tesislerine yönelik saldırılarına ilişkin konuşan ABD Başkanı Donald Trump, saldırılardan ABD'nin bilgisi olmadığını söyledi.

Katar'ın saldırıyla hiçbir ilgisi olmadığını belirten Trump, "İran Katar'a saldırmaya karar verirse, ABD Güney Pars Doğalgaz sahasının tamamını yerle bir edecek. Bu ölçekteki şiddet ve yıkımı onaylamak istemiyorum. Ancak Katar'ın LNGtesisleri tekrar saldırıya uğrarsa, bunu yapmaktan çekinmeyeceğim" dedi.

Trump, İsrail tarafından Güney Pars gaz sahasına artık hiçbir saldırının yapılmayacağını belirtti.

İSRAİL BALİSTİK FÜZE İLE VURULDU

İran İsrail'in saldırılarına misillemelerle yanıt verirken, İsrail için savaşın bilançosu ağırlaşıyor.

Magen David Adom ambulans servisinden yapılan açıklamada, İran'ın İsrail'in merkezindeki Moshav Adanim bölgesine balistik füze saldırısı düzenlediği bildirildi. Vücuduna isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle ağır yaralanan 30'lu yaşlarındaki bir yabancı işçinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği açıklandı.

İsrail basını ülkenin merkezindeki birçok bölgenin parça tesirli mühimmatların kullanıldığı İran saldırılarına hedef olduğunu duyururken, son can kaybının da bu saldırılar sonucu yaşanmış olabileceği belirtildi.

EN AZ 15 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İran'ın 28 Şubat'ta başlatılan saldırılara misilleme olarak İsrail'e düzenlediği saldırılarda en az 15 kişi hayatını kaybetmiş, 3 bin 727 kişi yaralanmıştı.

İRAN İSTİHBARAT ŞEFİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İsrail, yaptığı açıklamada İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in bir hava saldırısında hedef alındığını duyurdu. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Hatib'in gece düzenlenen bir saldırıda "etkisiz hale getirildiğini" söyledi. Katz ayrıca, kendisi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, hedef alınan diğer üst düzey İranlı yetkililerin de "ek bir onaya gerek kalmaksızın öldürülmesi" için orduya yetki verdiğini açıkladı.

İRAN CUMHURBAŞKANI DOĞRULADI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hatip'in ölümünü doğruladı. Pezeşkiyan mesajda, "İsmail Hatib, Ali Larijani ve Aziz Nesirzade'nin, aile üyelerinin ve onlara eşlik eden ekipten kişilerin alçakça suikast sonucu öldürülmesi bizi derinden üzmüştür." ifadelerine yer verildi.

ÜST DÜZEY İSİMLER HEDEF ALINIYOR

İsrail istihbaratı, Laricani'nin başkent çevresindeki bir sığınakta diğer yetkililerle birlikte bulunduğunu tespit ederek füze saldırısı düzenledi. Aynı gece, Besic güçlerinin lideri Gulam Rıza Süleymani de yine alınan istihbarat doğrultusunda hedef alınarak öldürüldü.

SAVAŞTA ŞİMDİYE KADAR KİMLER ÖLDÜRÜLDÜ?

İran'da öldürülen siyasiler

  • Dini lideri Ali Hamaney
  • Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani
  • Savunma Konseyi Başkanı Ali Şemhani
  • Savunma Bakanı Ali Nasırzade
  • İstihbarat Bakanı İsmail Hatib

İran'da öldürülen komutanlar

  • Genelkurmay Başkanı Abdürrahim Musevi
  • Devrim Muhafızları'nın Komutanı Muhammed Pakpur
  • Besic Komutanı Gulam Rıza Süleymani

CAN KAYBI GİDEREK ARTIYOR

Bölgede tansiyon yükselmeye devam ederken, İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'tan bu yana İran'a yönelik ortak saldırılar düzenlediği ve bu süreçte aralarında dönemin dini lideri Ali Hamaney'in de bulunduğu yaklaşık bin 300 kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

İran ise buna karşılık olarak İsrail'in yanı sıra ABD askeri varlıklarına ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine füze ve insansız hava aracı saldırıları gerçekleştirdi.

Güvenlik, Politika, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 08:08:44. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.