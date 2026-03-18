Neredeyse kavga edeceklerdi! Maç sonuna damga vuran olay

Real Madrid, dün akşam sahasında Manchester City'yi 2-1 mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. İspanyol devi, iki maç sonunda elde ettiği 5-1'lik toplam skorla turu rahat geçen taraf oldu.
Karşılaşmanın ardından Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Real Madridli oyuncularla tek tek tokalaşarak rakibini tebrik etti. Deneyimli teknik adamın centilmen tavrı dikkat çekti.
Ancak Guardiola'nın Antonio Rüdiger ile karşılaşması sırasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. İkili arasında yaşanan sözlü tartışma büyümeden, diğer oyuncuların araya girmesiyle sona erdi. Maç sonrası yaşanan bu anlar, karşılaşmanın önüne geçen detaylardan biri oldu.
İşte o anlardan kareler:
