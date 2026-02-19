Galatasaray\'ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi\'nde haftanın ilk 11\'ine seçildi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off maçlarının sona ermesinin ardından haftanın en iyi performans sergileyen oyuncuları açıklandı.
Juventus'u kendi sahasında 5-2 mağlup eden Galatasaray'ın iki yıldız futbolcusu UEFA'nın "Haftanın 11'i" kadrosunda yer aldı. Galatasaray'ın ilk golünü atan Gabriel Sara ile üçüncü golünü atan Davinson Sanchez, UEFA tarafından haftanın en iyi 11'ine seçilen isimler oldu.
Kobel, Ryerson, Davinson Sanchez, Burn, Grimaldo, Tzous, Tchouameni, Gabriel Sara, Doue, Hogh, Anthony Gordon.
