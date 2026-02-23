Juventus-Galatasaray maçının hakemi belli oldu - Son Dakika
Juventus-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

23.02.2026 12:25
Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off maçı rövanşında deplasmanda oynayacağı Juventus mücadelesini Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

Galatasaray-Juventus Maçını Pinheiro Yönetecek

UEFA, Galatasaray'ın Juventus ile Torino'da çarşamba gecesi oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçının hakemini belirledi.

5-2'nin rövanşında 38 yaşındaki Portekizli hakem Joao Pinheiro düdük çalacak. Yardımcılıklarını ise Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak.

Mücadelede VAR hakemi olarak Polonyalı Tomasz Kwiatkowski görev alacak, asistan VAR hakemi ise Fransız Jerome Brissard olacak.

AZ ALKMAAR MAÇINI YÖNETMİŞTİ

Bu sezon PSG ile Tottenham arasındaki UEFA Süper Kupa finalini de yöneten Pinheiro, geçen sezon Galatasaray'ın AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 yenildiği mücadeleyi de yönetmişti. Maç 2-1 devam ederken Kaan Ayhan, çift sarı kart ile ihraç edilmişti.

Joao Pinheiro'nun yönettiği maçlarda Türk takımları:

  • 13.02.2025 Alkmaar 4-1 Galatasaray
  • 07.03.2024 Union SG 0-3 Fenerbahçe
  • 31.08.2023 Beşiktaş 1-0 Dinamo Kiev
  • 27.10.2022 Kızılyıldız 2-1 Trabzonspor
  • 04.08.2022 Fenerbahçe 3-0 Slovacko
  • 25.07.2019 Yeni Malatyaspor 2-2 Olimpija Ljubljana
  • 30.03.2016 İtalya U19 2-2 Türkiye U19
Kaynak: İHA

