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Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Petrila'nın hem maliyeti hem de yaşı çok uygun - Son Dakika

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Petrila'nın hem maliyeti hem de yaşı çok uygun

03.11.2021 13:24

Aslan, Cluj forması giyen Claudiu Petrila'yı takımında görmek istiyor. Rumen basınında çıkan haberlere 2000 doğumlu yeteneğin Galatasaraylı olma ihtimali çok kuvvetli. Transferin 1,5 milyon euro civarında biteceği konuşuluyor.

Sezon başonda Morutan ve Cicaldau'ya kadrosuna katan Galatasaray, Rumen pazarından takviyeye devam ediyor.

Fanatik'in Pro Sport'tan aktardığı habere göre 2000 doğumlu Petrila için devre arasında teklif yapılacak. Yetenekli futbolcunun Sarı-Kırmızılı formayı giyme ihtimali yüksek görülüyor.

Galatasaray, 2000 doğumlu Petrila'yı kadrosuna katıyor! Maliyeti çok uygun

HER YERDE OYNANABİLİYOR

Petrila bu sezon 13 maçta 4 gol ve 3 asistle oynadı. Mukavelesinin 2023'te bitecek olması da avantaj. Sol ayaklı futbolcu forvet de dahil hücumun her noktasında oynayabiliyor. Petrila'nın 1,5 milyon euro civarında bir maliyetle bitirileceği konuşuluyor.

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Petrila'nın hem maliyeti hem de yaşı çok uygun

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Petrila'nın hem maliyeti hem de yaşı çok uygun - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Petrila'nın hem maliyeti hem de yaşı çok uygun - Son Dakika
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