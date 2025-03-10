Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç kırmızı karta isyan etti: Bu kul hakkına giriyor - Son Dakika
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Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç kırmızı karta isyan etti: Bu kul hakkına giriyor

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Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Günay Güvenç, Alanyaspor maçının devre arasında kırmızı kart gördü. Gördüğü karta isyan eden Güvenç, "Ben hakeme söylenen tarzda bir küfür etmedim. Öyle bir şey olsa ben dik durur söylerim zaten. Yapıp da kaçacak birisi değilim. Hakemin raporunda da öyle bir şey yazamaz. Uydurmasınlar öyle şeyler. Bu kul hakkına giriyor" ifadelerini kullandı.

10.03.2025 10:09
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Süper Lig devi Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç, 2-1 kazandıkları Alanyaspor maçının devre arasında kırmızı kart gördü. Tecrübeli kaleci olaya dair açıklama yaptı.

GÜNAY KIRMIZI KART GÖRDÜ

Maçın ilk yarısının son anlarında Galatasaray cephesi penaltı bekledi. İlk yarının bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı takımın teknik ekibi ve futbolcuları pozisyonla ilgili itirazlarda bulundu. Takımlar soyunma odasına giderken hakem Yasin Kol'un Günay Güvenç'e kırmızı kart gösterdiği bildirildi.

Günay'ın oyundan atılmasıyla sarı-kırmızılı ekibin kulübesinde yedek kaleci kalmadı. Galatasaray, maçın 57. dakikasında sarı kart gören kaleci Fernando Muslera'nın sakatlanması veya oyundan atılması durumunda kalecisiz kalma riskiyle karşı karşıya kaldı.

"BU KUL HAKKINA GİRİYOR"

Günay Güvenç, yaşanan olaya dair Beyaz TV'ye konuştu. 33 yaşındaki kaleci, "Olay sadece benim ve Mevlüthan Abi'nin diyaloğuyla oldu. Hakemlik bir şey yoktu. Bu saçma iftirayı nasıl atabiliyorlar ortaya? Hakeme benim ve Mevlüthan Abi'nin küfürleştiği bilgisi gitmiş. Öyle bir şey hiç olmadı. Zaten Mevlüthan Abi de bunu söylüyor. Ben hakeme söylenen tarzda bir küfür etmedim. Öyle bir şey olsa ben dik durur söylerim zaten. Yapıp da kaçacak birisi değilim. Hakemin raporunda da öyle bir şey yazamaz. Uydurmasınlar öyle şeyler. Bu kul hakkına giriyor" ifadelerini kullandı.

Galatasaray\'ın kalecisi Günay Güvenç kırmızı karta isyan etti: Bu kul hakkına giriyor

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç kırmızı karta isyan etti: Bu kul hakkına giriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ali Cakar :
    Size verilen haksiz penaltilar ne olacak ona ne diyeceksin 53 111 Yanıtla
  • emir2003:
    Ne iş var orada o zaman, hakemi baskı altına almaya çalışma. Yasin Kol t*ş*klı hakemmiş vesselam. 30 46 Yanıtla
  • Hajkanhajkan_42 Hajkan:
    Okanla koridorda hakemin yolunu kesip hayır duası mi istediniz 32 26 Yanıtla
  • Mesut Zafer:
    Garibe bak garibe nasıl da hakkı yenmiş yazık. Ülkede asgari ücret ve emeklilerin aldığı maaşlar ve vatandaşın durumu belli iken, sizin aldığınız milyon dolarlar ne hakkına giriyor acaba. Sporda falan da kul hakkı diye demagoji yapmayın bari. 30 19 Yanıtla
  • Behzat:
    süre aldığın maçlarda ne güzel kurtarışlar yapıyordun yazık değilmi sana. 17 16 Yanıtla
  • Ali Arat:
    bu hakemin maç yönetemez raporu olduğunu biliyormuydunuz. 8 4 Yanıtla
  • pro oyuncu:
    Bu tür hakemleri nasıl görev veriyorlar hakem resmen sahada Galatasaray'a sarı kart vermekten başka bir işe yaramadı futbolu anlamayan bir insan izlese kahkaha atar hakeme rağmen Galatasaray'ı kazandı 3 2 Yanıtla
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