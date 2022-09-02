Galatasaray'ın kaptanı Muslera'dan taraftara güvence: Tutuk başladık ama toparlarız - Son Dakika
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Galatasaray'ın kaptanı Muslera'dan taraftara güvence: Tutuk başladık ama toparlarız

02.09.2022 15:55
Galatasaray'ın kaptanı Muslera'dan taraftara güvence: Tutuk başladık ama toparlarız

Ülkesi Uruguay'ın basınına açıklamalar yapan Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, sezonun devamıyla ilgili taraftarlarına güvence verdi.

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, ülkesi Uruguay'ın basınına açıklamalar yaptı.

Bu sezon beklentilerin altında kaldıklarına yönelik soruya cevap veren Muslera, "Yeni bir sistem, yeni bir hoca ve daha sezonun çok başındayız. Evet tutuk başladık ama toparlarız. Böyle başladığımız önceki sezonları şampiyon olarak bitirmişliğimiz var" ifadelerini kullandı.

"DAHA DA MOTİVE OLUYORUZ"

Muslera ayrıca taraftarlara da değinerek, "Onların desteğiyle çıktığımız maçlarda daha motive oluyoruz" dedi.

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Galatasaray, Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın kaptanı Muslera'dan taraftara güvence: Tutuk başladık ama toparlarız - Son Dakika


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