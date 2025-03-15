Galatasaray\'ın kazandığı penaltıda karar doğru mu? Ünlü yorumcular 1 saniye bile düşünmedi

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Onvo Antalyaspor'u 4-0 yendi. Trio ekibi Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban maçın kritik anlarını yorumladı.

44' Galatasaray'ın kazandığı penaltıda karar doğru mu?

Deniz Çoban: Net penaltı. Kolunu açarken o riski alıyor. Önlemini almıyor. Tartışmasız bir penaltı.

Bahattin Duran: Çok net bir penaltı. Çok doğru bir VAR müdahalesi. Safuri'nin sol eli ve kolu açık. Risk alırsanız top rakipten gelirse penaltı olur. Doğal olmayan koluna geliyor. Hakemin sahada vermesini beklerim.

Bülent Yıldırım: Net penaltı.