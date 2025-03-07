Galatasaray\'ın kovar gibi gönderdiği futbolcu Avrupa Ligi\'nde şov yapıyor

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Roma ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Olimpico'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Roma 2-1'lik skorla kazandı.
İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Athletic Bilbao, 50. dakikada Inaki Williams'ın golüyle öne geçti. Roma, 56. dakikada Zeki Çelik'in asisti ve Angelino'nun golüyle eşitliği sağladı.
Ahtletic Bilbao, 86. dakikada Yeray Alvarez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Roma, 90+4. dakikada Eldor Shomurodov'un golüyle kazandı.
İşte o gol;
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