Galatasaray'ın kovar gibi gönderdiği futbolcu Avrupa Ligi'nde şov yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray'ın kovar gibi gönderdiği futbolcu Avrupa Ligi'nde şov yapıyor

Geniş Video İzle

Süper Lig devi Galatasaray'ın takımdan gönderdiği Angelino, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Roma'nın Athletic Bilbao'yu yendiği maçta çok şık bir gol attı.

07.03.2025 11:34  Güncelleme: 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Roma ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Olimpico'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Roma 2-1'lik skorla kazandı.

ANGELINO'DAN ŞIK GOL

İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Athletic Bilbao, 50. dakikada Inaki Williams'ın golüyle öne geçti. Roma, 56. dakikada Zeki Çelik'in asisti ve Angelino'nun golüyle eşitliği sağladı.

2-1 KAZANDILAR

Ahtletic Bilbao, 86. dakikada Yeray Alvarez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Roma, 90+4. dakikada Eldor Shomurodov'un golüyle kazandı.

İşte o gol;

Galatasaray'ın kovar gibi gönderdiği futbolcu Avrupa Ligi'nde şov yapıyor
Galatasaray'ın kovar gibi gönderdiği futbolcu Avrupa Ligi'nde şov yapıyor
Galatasaray'ın kovar gibi gönderdiği futbolcu Avrupa Ligi'nde şov yapıyor
Galatasaray\'ın kovar gibi gönderdiği futbolcu Avrupa Ligi\'nde şov yapıyor

Athletic Bilbao, Galatasaray, Dünya, Spor, Roma, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın kovar gibi gönderdiği futbolcu Avrupa Ligi'nde şov yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • netlog321:
    gidenlerin çoğu oynuyor,demek ki sorun teknik ekipte.. 19 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Dün akşam TETE ise tek başına fiorentinayı yıktı. Biz barış Alpere kaldık. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB’ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı
13:10 Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti
11:32 Devlet hastanesinde büyük skandal Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu Devlet hastanesinde büyük skandal! Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu
11:17 Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi
10:40 Ece Gürel’in ölüm nedeni belli oldu Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu
18:21 Galatasaray’ı yıkan haber: Victor Osimhen’in yeni takımını duyurdular Galatasaray'ı yıkan haber: Victor Osimhen'in yeni takımını duyurdular
18:17 AK Parti Milletvekili Metiner’den Demirtaş görüşmesi sonrası dikkat çeken sözler AK Parti Milletvekili Metiner'den Demirtaş görüşmesi sonrası dikkat çeken sözler
17:59 Trump, Zelenskiy’nin kuyusunu kazmaya başladı Koltuğunu alması için iki isimle gizlice görüştü Trump, Zelenskiy'nin kuyusunu kazmaya başladı! Koltuğunu alması için iki isimle gizlice görüştü
17:59 Facianın eşiğinden dönüldü: İçinde 4 çocuk varken cayır cayır yandı Facianın eşiğinden dönüldü: İçinde 4 çocuk varken cayır cayır yandı
17:47 ’Sık lan buna’ deyip, polis memurunu öldürmesini istemiş 'Sık lan buna' deyip, polis memurunu öldürmesini istemiş
17:35 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes ile anlaşma sağlandı İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes ile anlaşma sağlandı
17:34 Sinop’taki heyelan paniği: 2 kişi saatler sonra kurtuldu Sinop'taki heyelan paniği: 2 kişi saatler sonra kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 13:59:55. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın kovar gibi gönderdiği futbolcu Avrupa Ligi'nde şov yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.