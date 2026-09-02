Galatasaray'ın Leipzig'den kadrosuna kattığı Bitshiabu İstanbul'da - Son Dakika
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Galatasaray'ın Leipzig'den kadrosuna kattığı Bitshiabu İstanbul'da

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Galatasaray, Bundesliga ekibi Leipzig'de forma giyen Fransız stoper El-Chadaille Bitshiabu ile anlaşmaya vardı. 21 yaşındaki futbolcu, özel uçakla İstanbul'a gelerek açıklamalarda bulundu ve sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

GALATASARAY'IN kiralık transferi konusunda anlaşma sağladığı Fransız futbolcu El-Chadaille Bitshiabu, İstanbul'a geldi.

Galatasaray, Bundesliga ekibi Leipzig'de oynayan El-Chadaille Bitshiabu ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar ile anlaşmaya varan 21 yaşındaki futbolcu, Almanya'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. Kısa bir açıklama yapan Bitshiabu, "Çok mutluyum. Umarım burada hep beraber çok büyük şeyler başarırız. Galatasaray ailesiyle ve taraftarıyla tanışmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Açıklamalarının ardından Galatasaraylı taraftarlarını selamlayan El-Chadaille Bitshiabu, daha sonra alandan ayrıldı. El-Chadaille Bitshiabu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın Leipzig'den kadrosuna kattığı Bitshiabu İstanbul'da - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray'ın Leipzig'den kadrosuna kattığı Bitshiabu İstanbul'da - Son Dakika
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