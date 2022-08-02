Taylan Antalyalı: "Şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz" - Son Dakika
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Taylan Antalyalı: "Şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz"

02.08.2022 01:15
Taylan Antalyalı: "Şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz"

Galatasaray'ın milli futbolcusu Taylan Antalyalı, Teknik Direktör Okan Buruk ile yeni bir sayfa açtıklarını belirterek, "Okan hoca ile birlikte bu sezon amaçladığımız hedefe ulaşabileceğimizi düşünüyorum.

Galatasaray'ın milli futbolcusu Taylan Antalyalı, Teknik Direktör Okan Buruk ile yeni bir sayfa açtıklarını belirterek, "Okan hoca ile birlikte bu sezon amaçladığımız hedefe ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Ona yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Sezonun ilk maçından son maçına kadar aynı konsantrasyonla birlikte şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz" dedi.

Galatasaray'ın milli futbolcusu Taylan Antalyalı, yeni sezon öncesinde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Oldukça verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini düşündüğünü söyleyen Antalyalı, "Lige çok fazla bir süre de kalmadı. En iyi şekilde başlayacağımızı umuyorum" diye konuştu.

"Okan hoca ile yeni bir sayfa açtık"

Teknik Direktör Okan Buruk hakkında da konuşan 27 yaşındaki futbolcu, "Benim gibi bütün Galatasaraylıların efsanesidir, efsanelerinden biridir. Okan hoca kulübü çok iyi tanıyan, bilen, kültürünü bilen ve ne istediğini bilen çok iyi insan ve aynı şekilde hoca. Bence Okan hoca ile yeni bir sayfa açtık. Okan hoca ile birlikte bu sezon amaçladığımız hedefe ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Ona yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Sezonun ilk maçından son maçına kadar aynı konsantrasyonla birlikte şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Bu sezon Avrupa'da oynamayacak olmalarının sorulması üzerine Taylan Antalyalı, "Avrupa'da olmamak avantaj gibi gözükse de Galatasaray'ın her zaman Avrupa'da, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Avrupa Ligi'nde olan bir kulüp ve orada olmayı hak eden bir kulüp. O yüzden bu aslında bizim için üzüntü verici. Orada olmadığımız için çok üzgünüz. Bu sezonu bir daha yaşamamak adına ona göre çalışıyoruz. Umarım ligde şampiyonluğa ulaşırız ve önümüzdeki sezonlar Avrupa'da aynı şekilde devam ederiz" ifadelerini kullandı.

Son olarak sarı-kırmızılı taraftarlardan destek beklediklerini de söyleyen başarılı futbolcu, "Taraftalar kötü giden geçen sezonda bize inanılmaz destek verdiler. Onlar da çok yıprandı aynı bizim biliyoruz. Kesinlikle bir daha öyle bir sezon yaşanmayacağını düşünüyorum. O yüzden baştan çok sıkı tutuyoruz. Onların daha fazla desteğini bekleyerek umarım mutlu sona ulaşacağız. Onların desteklerine her zaman ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Taylan Antalyalı, Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taylan Antalyalı: 'Şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz' - Son Dakika

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