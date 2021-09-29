Galatasaray'ın Olympique Marsilya maçı kadrosu açıklandı

Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 2. haftasında deplasmanda yarın Fransa'nın Olympique Marsilya takımıyla yapılacak maçın kadrosu belli oldu.

Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 2. haftasında deplasmanda yarın Fransa'nın Olympique Marsilya takımıyla yapılacak maçın kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Velodrome Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma için Fransa'ya gidecek kafilede şu futbolcular bulunuyor: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Partick Van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Işık Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Alexandru Cicaldau, Marcao, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban.

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