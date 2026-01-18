İspanya La Liga'nın 20. haftasında Atletico Madrid ile Alaves karşı karşıya geldi. Metropolitano'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Atletico Madrid, 1-0'lık skorla kazandı.
Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü 48. dakikada Norveçli yıldız Alexander Sörloth kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligde oynadığı son 4 maçta 10 puan toplayan Atletico Madrid, puanını 41'e yükseltti. Alaves ise 19 puanda kaldı.
İspanyol devi Atletico Madrid, sıradaki maçında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. İspanyol temsilcisi, çarşamba günü RAMS Park'ta Galatasaray'a karşı 3 puan mücadelesi verecek.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın rakibi Atletico Madrid Sörloth ile güldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?