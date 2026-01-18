Galatasaray'ın rakibi Atletico Madrid Sörloth ile güldü - Son Dakika
Galatasaray'ın rakibi Atletico Madrid Sörloth ile güldü

18.01.2026 21:29
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Atletico Madrid, La Liga 20. hafta maçında Alaves'i Alexander Sörloth'un golüyle 1-0 mağlup etti.

İspanya La Liga'nın 20. haftasında Atletico Madrid ile Alaves karşı karşıya geldi. Metropolitano'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Atletico Madrid, 1-0'lık skorla kazandı.

ATLETICO SORLOTH İLE GÜLDÜ

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü 48. dakikada Norveçli yıldız Alexander Sörloth kaydetti.

SON 4 MAÇTA 10 PUAN

Bu sonuçla birlikte ligde oynadığı son 4 maçta 10 puan toplayan Atletico Madrid, puanını 41'e yükseltti. Alaves ise 19 puanda kaldı.

ATLETICO'NUN SIRADAKİ RAKİBİ GALATASARAY

İspanyol devi Atletico Madrid, sıradaki maçında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. İspanyol temsilcisi, çarşamba günü RAMS Park'ta Galatasaray'a karşı 3 puan mücadelesi verecek.

Alanya’da nefes kesen maç Fenerbahçe’nin Zirvede puan farkı 1’e indi
Türkiye’den Suriye’deki ateşkese ilk yorum: Suriye’nin geleceğinin entegrasyondan geçtiğinin tüm gruplar tarafından anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz
İlber Ortaylı’dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır
Barrack: Şam ile Kürtler arasındaki entegrasyonda zorlu süreç şimdi başladı
Süper Lig’de bu sezon bir ilk
İşte Suriye hükümeti ile SDG arasında imzalanan 14 maddelik ateşkes anlaşması
