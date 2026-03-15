Galatasaray'ın rakibi Liverpool'da imzalar atıldı! 1 yıl daha yola devam - Son Dakika
Galatasaray\'ın rakibi Liverpool\'da imzalar atıldı! 1 yıl daha yola devam
15.03.2026 23:21
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Liverpool, Brezilyalı kaleci Alisson'un sözleşmesindeki 12 aylık opsiyonu devreye soktu. Brezilyalı kalecinin sözleşmesi 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray ile karşılaşacak olan Liverpool'da 33 yaşındaki Brezilyalı kaleci Alisson'un geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

ALISSON İLE 1 YIL DAHA YOLA DEVAM

Liverpool, mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Alisson'un sözleşmesinde yer alan 12 aylık opsiyonu devreye soktu. Böylece Alisson'un sözleşmesi 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldı.

ŞAMPİYONLUKLARDA KATKISI BÜYÜK

2018 yılında Roma'dan transfer edilen Alisson, takımı ile Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşamış ve bu başarılarda büyük katkı sunmuştu. Brezilyalı eldivenin ismi son dönemlerde Serie A ekiplerinden Inter ve Juventus ile ciddi şekilde anılıyordu.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
