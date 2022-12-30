Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivas spor'u 2-1'lik skorla mağlup ederken ev sahibi ekibin iptal edilen golü maça damga vurdu. Karşılaşma sonrası beIN Sports ekranlarında Güntekin Onay'ın konuya ilişkin sözleri dikkat çekti.
Güntekin Onay maç sonrası iptal edilen gole ilişkin yaptığı yorumda, " Sivasspor'un iptal edilen bir golü var, açıkçası biz spor servisinde 40 kişiyiz hiçbirimiz anlamadık neden iptal edildiğini." ifadelerini kullandı.
Sivasspor, 50. dakikada Fredrik Ulvestad'ın golüyle maçta durumu 1-1'e getirdi. Ancak gol VAR'a takıldı. Yaklaşık 10 dakika VAR'da incelenen gol daha sonra hakem Erkan Özdamar tarafından iptal edildi. Ancak futbol kamuoyu golün iptaline dair hiçbir geçerli sebep bulamadı.
Son Dakika › Spor › Tartışma yaratan pozisyon! Güntekin Onay'ın canlı yayında söyledikleri gündem oldu - Son Dakika