Tartışma yaratan pozisyon! Güntekin Onay'ın canlı yayında söyledikleri gündem oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Tartışma yaratan pozisyon! Güntekin Onay'ın canlı yayında söyledikleri gündem oldu

30.12.2022 10:54

Galatasaray'ın sahadan 2-1 galip ayrıldığı karşılaşmada Sivasspor'un iptal edilen golü gündem oldu. Futbol kamuoyu golün iptaline ilişkin geçerli bir sebep bulamazken yayıncı kuruluşta moderatör ve yorumcu Güntekin Onay'ın "Biz spor servisinde 40 kişiyiz hiçbirimiz anlamadık golün neden iptal edildiğini." sözleri sosyal medyada tartışma yarattı. Galatasaray taraftarı, Onay'ın bu sözlerine tepki gösterdi.

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivas spor'u 2-1'lik skorla mağlup ederken ev sahibi ekibin iptal edilen golü maça damga vurdu. Karşılaşma sonrası beIN Sports ekranlarında Güntekin Onay'ın konuya ilişkin sözleri dikkat çekti.

"HİÇBİRİMİZ ANLAMADIK NEDEN İPTAL EDİLDİĞİNİ"

Güntekin Onay maç sonrası iptal edilen gole ilişkin yaptığı yorumda, " Sivasspor'un iptal edilen bir golü var, açıkçası biz spor servisinde 40 kişiyiz hiçbirimiz anlamadık neden iptal edildiğini." ifadelerini kullandı.

Görüntü: BeIN Sports

VAR'DA İNCELEYİP GOLÜ İPTAL ETTİ

Sivasspor, 50. dakikada Fredrik Ulvestad'ın golüyle maçta durumu 1-1'e getirdi. Ancak gol VAR'a takıldı. Yaklaşık 10 dakika VAR'da incelenen gol daha sonra hakem Erkan Özdamar tarafından iptal edildi. Ancak futbol kamuoyu golün iptaline dair hiçbir geçerli sebep bulamadı.

YORUMLAR
500
SPOR Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçının ardından SPOR Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçının ardından Erkan Özdamar'ın dans videoları gündem oldu! 'Zumba eğitmenliğine geri dön' Erkan Özdamar'ın dans videoları gündem oldu! 'Zumba eğitmenliğine geri dön'

Güntekin Onay, Galatasaray, Beinsport, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tartışma yaratan pozisyon! Güntekin Onay'ın canlı yayında söyledikleri gündem oldu - Son Dakika


Son Dakika
12:00 Armağan Çağlayan'ın "Beni aramadı" diye sitem ettiği Ayta Sözeri'den yanıt geldi: Bu kadar değerli miymişim onun için
11:52 Öz kızını boğarak öldüren anneye son sözleri soruldu, sadece iki cümle söyledi
11:53 Futbolcu Pele'nin ölümünden sonra Brezilya'da 3 günlük ulusal yas ilan edildi
11:51 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: İmamoğlu ya da Yavaş mutlaka kazanır demek cahilce, Erdoğan buldozer gibi ezip geçer
11:47 Acun Ilıcalı yine En Etkili 500 İş İnsanı listesine girdi
11:30 Şenol Güneş "Ozan Tufan sizi aradı mı?" sorusuna verdiği esprili yanıtla salonu kahkahaya boğdu
11:16 Bakan Nebati açıkladı: Çalışanların ödeyeceği vergi azaldı, yemek ve yol parası ücretlerinde artış yapıldı
11:07 ABD ve Çin arasında havada korku yaratan restleşme! Savaşı uçağı 6 metre yakınlaştı
11:07 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'ın "800 dönüm yerim var" sözleri büyük tartışma yarattı
11:00 Kahramanmaraş'ta fenomen oldu! Türk bayrağını öpen kediye beğeni yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2022 12:29:52. #1.11#
SON DAKİKA: Tartışma yaratan pozisyon! Güntekin Onay'ın canlı yayında söyledikleri gündem oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement