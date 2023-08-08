Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi öncesi Lucas Torreira depremi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu mücadelesinde bu akşam Olimpija Ljubljana ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Lucas Torreira, takımla birlikte çıktığı son antrenmanı yarıda bırakmak durumunda kaldı.
Uruguaylı yıldız antrenmanın ilk 15 dakikasının ardından kulüp doktoru Yener İnce ile bir görüşme gerçekleştirdi ve ardından idmanı yarıda bırakarak soyunma odasını gitti.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Lucas Torreira, mide ve baş ağrısı yanında halsizlik hissettiğini ifade ederek antrenmanı yarım bıraktı. Torreira'nın durumu maç saatinde belli olacak." ifadeleri kullanıldı.
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