Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi öncesi Lucas Torreira depremi - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi öncesi Lucas Torreira depremi

08.08.2023 08:13

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu mücadelesinde Olimpija Ljubljana ile oynayacağı maç öncesi Lucas Torreira sakatlandı. Uruguaylı oyuncu, antrenmanın ilk 15 dakikasının ardından mide ve baş ağrısı yanında halsizlik hissettiğini belirterek idmanı yarıda bıraktı. Torreira'nın durumu maç saatinde belli olacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu mücadelesinde bu akşam Olimpija Ljubljana ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Lucas Torreira, takımla birlikte çıktığı son antrenmanı yarıda bırakmak durumunda kaldı.

15 DAKİKA DEVAM EDEBİLDİ

Uruguaylı yıldız antrenmanın ilk 15 dakikasının ardından kulüp doktoru Yener İnce ile bir görüşme gerçekleştirdi ve ardından idmanı yarıda bırakarak soyunma odasını gitti.

SON DURUMU MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Lucas Torreira, mide ve baş ağrısı yanında halsizlik hissettiğini ifade ederek antrenmanı yarım bıraktı. Torreira'nın durumu maç saatinde belli olacak." ifadeleri kullanıldı.

Şampiyonlar Ligi öncesi Galatasaray'da Lucas Torreira depremi! Antrenmanı yarıda bıraktı
YORUMLAR
500

Lucas Torreira, Galatasaray, 3. Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi öncesi Lucas Torreira depremi - Son Dakika


Son Dakika
08:45 Didem Uzel, denizde namaz kılan kişiye tepki: Kimse gidip sormuyor mu bu kişilere neden diye?
08:41 Didem Uzel, denizde namaz kılan kişiye tepki: Kimse gidip sormuyor mu bu kişilere neden diye?
08:40 Talisca, Beşiktaş'a dönmek istemediğini açıkladı
08:36 Beşiktaşlıların hayalleri suya düştü! Talisca, Şenol Güneş'in sözlerini tek cümlesiyle boşa çıkardı
08:16 Evlilik teklifi etti mi? Kaan Yıldırım, Pınar Deniz'in yüzük taktığı fotoğrafı paylaştı
08:12 Evlilik teklifi etti mi? Kaan Yıldırım, Pınar Deniz'in yüzük taktığı fotoğrafı paylaştı
08:10 Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi öncesi Lucas Torreira depremi
08:05 Şampiyonlar Ligi öncesi Galatasaray'da Lucas Torreira depremi! Antrenmanı yarıda bıraktı
06:42 Bağdat Caddesi'nde Alkollü Sürücü Polis Denetimine Direndi
06:40 Alkollü sürücü ve arkadaşları ortalığı birbirine kattı! 155'i arayıp polisten şikayetçi oldular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2023 08:57:20. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi öncesi Lucas Torreira depremi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement