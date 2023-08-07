Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu - Son Dakika
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu

07.08.2023 13:22

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda muhtemel rakibi belli oldu. Temsilcimiz, Olimpija Ljubljana ile oynayacağı 3. eleme turu eşleşmesini geçmesi halinde play-off turunda Molde-Klaksvik eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı elemesi durumunda play-off turundaki rakibi ile 22-23 Ağustos ve 29-30 Ağustos tarihlerinde oynayacak. Galatasaray-Ljubljana eşleşmesinin ilk maçı 8 Ağustos, ikinci maçı ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda muhtemel rakibi belli oldu. Temsilcimiz,Olimpija Ljubljana ile oynayacağı 3. eleme turu eşleşmesini geçmesi halinde play-off turunda Molde (Norveç)-Klaksvik (Faroe Adaları) eşleşmesinin galibi ile oynayacak.

İLK MAÇ DEPLASMANDA

Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı elemesi durumunda play-off turunda Molde-Klaksvik eşleşmesinin galibi ile 22-23 Ağustos ve 29-30 Ağustos tarihlerinde karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz ilk maçı deplasman, rövanşı ise evinde oynayacak.

LJUBLJANA KARŞILAŞMASI 8 AĞUSTOS'TA

Galatasaray-Ljubljana eşleşmesinin ilk maçı 8 Ağustos, ikinci maçı ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak.

YORUMLAR (2)
  • Bulent Cebeci: Galatasaray a şampiyonlar ligi hayırlı olsun hiç biri rakip olamaz cimbom a Cevap Yaz 11 3 Yayından Kaldır
  • commenter: Klaksvik ligde 16 da 16 yapmış Cevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu - Son Dakika
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