Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda muhtemel rakibi belli oldu. Temsilcimiz,Olimpija Ljubljana ile oynayacağı 3. eleme turu eşleşmesini geçmesi halinde play-off turunda Molde (Norveç)-Klaksvik (Faroe Adaları) eşleşmesinin galibi ile oynayacak.

İLK MAÇ DEPLASMANDA

Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı elemesi durumunda play-off turunda Molde-Klaksvik eşleşmesinin galibi ile 22-23 Ağustos ve 29-30 Ağustos tarihlerinde karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz ilk maçı deplasman, rövanşı ise evinde oynayacak.

LJUBLJANA KARŞILAŞMASI 8 AĞUSTOS'TA

Galatasaray-Ljubljana eşleşmesinin ilk maçı 8 Ağustos, ikinci maçı ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak.