Milan, Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Torreira'ya kancayı taktı! Ocak ayında masaya oturulacak

Aslan'ın sezon başında kadrosuna kattığı Lucas Torreira, İtalya'nın devi Milan'ın radarına girdi. Calciomercato'daki habere göre Milan, devre arasında Galatasaray'a teklif yapacak.

FIORENTINA'DAN GELDİ

Torreira, sezon başında 6 milyon euro bedelle Fiorentina'dan transfer edilmişti. Galatasaray'ın 10 milyon euronun aşağısında bir bedeli kabul etme ihtimali düşük.

İtalyan basınındaki haber

DÜNYA KUPASI'NDA BOY GÖSTERECEK

26 yaşındaki orta saha, Uruguay Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda sahne alacak. Orada göstereceği performansla başka takımları da peşine takabilir.