Milan, Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Torreira'ya kancayı taktı! Ocak ayında masaya oturulacak - Son Dakika
Üye Girişi

Milan, Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Torreira'ya kancayı taktı! Ocak ayında masaya oturulacak

15.11.2022 22:31
Milan, Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Torreira'ya kancayı taktı! Ocak ayında masaya oturulacak

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Lucas Torreira'ya İtalyan devi Milan talip oldu. Galatasaray, 26 yaşındaki oyuncunun transferi için 10 milyon euronun altında gelecek teklifleri kabul etmeme kararı aldı.

Aslan'ın sezon başında kadrosuna kattığı Lucas Torreira, İtalya'nın devi Milan'ın radarına girdi. Calciomercato'daki habere göre Milan, devre arasında Galatasaray'a teklif yapacak.

Geldiği gibi gidiyor! Galatasaray'ın gözbebeği Torreira'ya dünya devi talip oldu

FIORENTINA'DAN GELDİ

Torreira, sezon başında 6 milyon euro bedelle Fiorentina'dan transfer edilmişti. Galatasaray'ın 10 milyon euronun aşağısında bir bedeli kabul etme ihtimali düşük.

Geldiği gibi gidiyor! Galatasaray'ın gözbebeği Torreira'ya dünya devi talip oldu
İtalyan basınındaki haber

DÜNYA KUPASI'NDA BOY GÖSTERECEK

26 yaşındaki orta saha, Uruguay Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda sahne alacak. Orada göstereceği performansla başka takımları da peşine takabilir.

YORUMLAR
500
Kulüpler Birliği duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray, La Liga ekipleriyle dostluk turnuvasında karşılaşacak Kulüpler Birliği duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray, La Liga ekipleriyle dostluk turnuvasında karşılaşacak Galatasaray'ın yıldızı Icardi ile Wanda Nara arasındaki buzlar eridi! Maldivler'de tatile gittiler Galatasaray'ın yıldızı Icardi ile Wanda Nara arasındaki buzlar eridi! Maldivler'de tatile gittiler

Lucas Torreira, Galatasaray, Ac Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milan, Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Torreira'ya kancayı taktı! Ocak ayında masaya oturulacak - Son Dakika


Son Dakika
21:58 Sahanın içinde sevgilisine evlenme teklif etmek isteyen futbolcuya güvenlik engeli
21:44 Rusya-Ukrayna savaşı Polonya'ya sıçradı! Sınırdaki Przewodow Köyü'ne düşen füze sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
21:17 Hakan Çalhanoğlu'nun Arda Güler sözleri Fenerbahçelileri çıldırttı: Hocanın korumalıyız açıklamalarını görüyorum, koruma da bir yere kadar
20:49 Deli Yürek ile hafızalara kazınan Zeynep Tokuş'un yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafında dikkat çeken detay
20:46 A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu: Dünya Kupası'nı izlemeyeceğim, izlersem içim yanar
20:42 Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem, İTEO Başkanı Eyüp Aksu'nun kendisini tehdit ettiğini söyledi: Kellemi ortaya koydum, hodri meydan
20:29 Taksim'de terör saldırısının yapıldığı bölgede açıklama yapan İYİ Partili heyete vatandaştan tepki: Sabahtan beri hepiniz gülüyorsunuz, utanın
20:24 Seyahat için sadece kimlik yeterli olacak! Türkiye ile Bosna Hersek arasında yeni dönem
20:18 Kulüpler Birliği duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray, La Liga ekipleriyle dostluk turnuvasında karşılaşacak
12:06 Eşinin "bayıldı" dediği kadın, hastanede gözünü açınca gerçeği anlattı: Kocam çenemden tutarak başımı duvara vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2022 22:33:03. #1.11#
SON DAKİKA: Milan, Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Torreira'ya kancayı taktı! Ocak ayında masaya oturulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement