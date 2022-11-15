Aslan'ın sezon başında kadrosuna kattığı Lucas Torreira, İtalya'nın devi Milan'ın radarına girdi. Calciomercato'daki habere göre Milan, devre arasında Galatasaray'a teklif yapacak.
Torreira, sezon başında 6 milyon euro bedelle Fiorentina'dan transfer edilmişti. Galatasaray'ın 10 milyon euronun aşağısında bir bedeli kabul etme ihtimali düşük.
26 yaşındaki orta saha, Uruguay Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda sahne alacak. Orada göstereceği performansla başka takımları da peşine takabilir.
Son Dakika › Spor › Milan, Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Torreira'ya kancayı taktı! Ocak ayında masaya oturulacak - Son Dakika