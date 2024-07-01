Galatasaray'ın transfer görüşmeleri yaptığı Michy Batshuayi İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın transfer görüşmeleri yaptığı Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, İstanbul'a gelerek takımın kampına katıldı. Transferin resmiyet kazanması için detaylı görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor.
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1.07.2024 22:40:54. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın transfer görüşmeleri yaptığı Michy Batshuayi İstanbul'a geldi - Son Dakika
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