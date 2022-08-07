Galatasaray, Lucas Torreira ve Dries Mertens'i İstanbul'a getirdi - Son Dakika
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Galatasaray, Lucas Torreira ve Dries Mertens'i İstanbul'a getirdi

07.08.2022 12:19
Galatasaray, Lucas Torreira ve Dries Mertens'i İstanbul'a getirdi

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı Lucas Torreira ve Dries Mertens, İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı Lucas Torreira ve Dries Mertens, İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Lucas Torreira ve Dries Mertens'e Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ile sezon sonunda sözleşmesi sona eren Arda Turan eşlik etti. Gece gec saatlerdi İstanbul'a gelen futbolcuları, sarı-kırmızılı taraftarlar meşaleler yakarak karşıladı.

GÖRÜTÜ DÖKÜMÜ:

-Lucas Torreira ve Dries Mertens'in görüntüsü-Taraftarlardan detaylar-Meşalelerin yakılması-Açıklamalar-Detaylar

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Galatasaray'dan tarihe geçecek hamleler! Dünya, 35 dakikada gelen iki yıldız transferi konuşuyor Galatasaray'dan tarihe geçecek hamleler! Dünya, 35 dakikada gelen iki yıldız transferi konuşuyor Dries Mertens ve Lucas Torreira İstanbul'a geldi Dries Mertens ve Lucas Torreira İstanbul'a geldi
Kaynak: DHA

Lucas Torreira, Dries Mertens, Galatasaray, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Lucas Torreira ve Dries Mertens'i İstanbul'a getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray, Lucas Torreira ve Dries Mertens'i İstanbul'a getirdi - Son Dakika
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