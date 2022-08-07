Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Lucas Torreira ve Dries Mertens'e Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ile sezon sonunda sözleşmesi sona eren Arda Turan eşlik etti. Gece gec saatlerdi İstanbul'a gelen futbolcuları, sarı-kırmızılı taraftarlar meşaleler yakarak karşıladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Galatasaray, Lucas Torreira ve Dries Mertens'i İstanbul'a getirdi - Son Dakika

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