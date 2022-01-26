Galatasaray'ın tüm planı bozulacak! Fenerbahçe, milli futbolcu için atağa geçti

Gent forması giyen Sinan Bolat, ezeli rakipleri karşı karşıya getirecek. Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak için görüşmeleri sürdürdüğü milli kaleci için Fenerbahçe'de devreye girdi. Sarı-lacivertlilerin yakın zamanda Gent'in kapısını çalması bekleniyor.

TÜRKİYE'YE DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Ajansspor'un haberine göre, Yerli kaleci transferi için harekete geçen Fenerbahçe, Sinan Bolat'ı renklerine katmak için girişimlere başladı. Futbol kariyerini altyapısını aldığı Belçika'da sürdüren Sinan Bolat'ın, kulübü Gent'le sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 33 yaşındaki 1 numara, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor ve devre arasında bunu gerçekleştirmek istiyor.

BU SEZON 36 MAÇTA KALEYİ KORUDU

Türkiye'de bir dönem Galatasaray ve Kayserispor forma giyen 33 yaşındaki file bekçisi bu sezon Belçika ekibinde 36 maçta görev aldı.