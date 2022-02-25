Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi belli oldu - Son Dakika
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi belli oldu

25.02.2022 14:27

- Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi belli oldu Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda karşılaşacağı rakibi belli oldu.

- Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi belli oldu

İSTANBUL - Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda karşılaşacağı rakibi belli oldu. Sarı-kırmızılılar, İspanyol ekibi Barcelona ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nun kuraları çekildi. UEFA'nın İsviçre Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde son 16 eşleşmeleri belirlendi. Türkiye'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcisi olan Galatasaray'ın ise son 16 turundaki rakibi Barcelona oldu. Son 16 turu müsabakalarında ilk maçlar 10 Mart Perşembe günü oynanacakken, rövanş karşılaşmaları ise 17 Mart Perşembe günü gerçekleşecek.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda çekilen kuraların ardından oluşan eşleşmeler şu şekilde:

Rangers - Kızılyıldız

Braga - Monaco

Porto - Lyon

Atalanta - Bayer Leverkusen

Sevilla - West Ham United

Leipzig - Spartak Moskova

Galatasaray - Barcelona

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi belli oldu
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi belli oldu
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi belli oldu

YORUMLAR
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Avrupa Ligi'ndeki kura için Torrent'ten itiraf gibi yorum: En kötüsünü çektik Avrupa Ligi'ndeki kura için Torrent'ten itiraf gibi yorum: En kötüsünü çektik Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Barcelona oldu Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Barcelona oldu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi belli oldu - Son Dakika


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