Galatasaray'ın yeni transferi Deniz Gül, İstanbul Havalimanı'nda kendisini bekleyen taraftarları selamladı
Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Deniz Gül, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Deniz Gül'ün havalimanındaki ilk görüntüleri DHA Feed 2 üzerinden canlı olarak yayınlandı. Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılanan genç futbolcu, sarı-kırmızılı formayı giymek için sabırsızlandığını ifade etti.
Galatasaray'ın yeni transferi Deniz Gül'ün havalimanındaki görüntülerini DHA Feed 2'den CANLI yayınlamaktayız.
Kaynak: DHA
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