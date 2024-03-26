Galatasaray\'ın yeni transferi Derrick Köhn: \'Hayalim Galatasaray\'da oynamaktan dolayı mutluyum\'

Galatasaray'ın 25 yaşındaki defans oyuncusu Derrick Köhn, "2-3 tane teklif vardı. Galatasaray çok büyük bir takım ve hayalimdi Galatasaray'da oynamak. Ben de burada şampiyon olmak istiyorum. Aklıma gelen ilk cevap evet oldu. Mutluyum burada olduğum için" dedi.
Galatasaray, milli maçlar nedeniyle verilen arada Antalya'da kamp yapıyor. Galatasaray'ın bugün yapacağı akşam antrenmanı öncesi devre arasında Almanya'dan transfer ettiği 25 yaşındaki sol bek oyuncusu Derrick Köhn basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, Galatasaray'da oynamaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.
"Hayalim Galatasaray'da oynamaktan dolayı mutluyum"
Galatasaray'a gelmeden önce 2-3 takımdan teklif gelmesine rağmen Galatasaray'ı tercih ettiğini dile getiren Köhn, "2-3 tane teklif vardı. Galatasaray çok büyük bir takım ve hayalimdi Galatasaray'da oynamak. Ben de burada şampiyon olmak istiyorum. Aklıma gelen ilk cevap evet oldu. Mutluyum burada olduğum için" dedi.
"Gelecekte ne olacağına o zaman bakacağız"
Takımdan ayrılarak Bayern Münich'e giden Sacha Boey gibi yeniden Bayern Münich'e transfer olmak gibi bir düşüncesi olup olmadığı sorusuna Köhn, "Şu an sadece Galatasaray'a odaklanıyorum. Bayern Münich'e giden Sacha Boey için çok mutluyum. İyi bir oyuncu ama ben şu an sadece buraya odaklanmalıyım ve gelecekte ne olacağına o zaman bakacağız" diye konuştu.
"Hocamızla beraber yolumuza devam etmek istiyoruz"
Teknik direktör Okan Buruk hakkında gelen soruya Köhn, "Okan hoca sahada fark oluşturuyor. Sorularımı ona iletiyorum, saha içi ya da dışı olsun ona soru sorabiliyorum. Hocamız olduğu için çok mutluyum. Onunla devam etmeyi çok istiyoruz. Takım olmuş durumdayız. Hocamızla beraber yolumuza devam etmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.
"Almanca konuştuğu için Kerem Demirbay ile iyi anlaşıyorum"
Galatasaray taraftarının kendisine sevgi ile yaklaştığını belirten Alman oyuncu, "Taraftar bana çok sevgi ile yaklaşıyor. Ben de onları çok seviyorum. Her açıdan en iyisini yapmaya odaklıyorum. Her gün daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Bugünlerde iyi günler geçirdiğim doğru. Bu şekilde devam etmek istiyorum. Kibar takım arkadaşlarım var ve beni iyi karşıladılar. Almanca konuştuğu için Kerem Demirbay ile iyi anlaşıyorum, çok iyi bir arkadaşımdır. Takım ruhunun oluşması benim için mutluluk verici. Gol sonrası sevinçlerime devam edeceğim. Sanırım en son Rize maçında yapmıştım" dedi.
Takımdaki her ismi çok sevdiğini dile getiren Köhn, Mertens ve Zaha gibi farklı isimlerin olduğunu söyledi. Galatasaray'ı Drogba ve Sneijder zamanından beri takip ettiğini de sözlerine ekleyen köhn, şampiyon olmaları durumunda ise rap performans sergileyeceğini kaydetti. - ANTALYA
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın yeni transferi Derrick Köhn: 'Hayalim Galatasaray'da oynamaktan dolayı mutluyum' - Son Dakika
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma ve pas çalışması gerçekleştirildi. Yarın yapılacak antrenmanla hazırlıklar sürdürülecek.
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 33. haftasında deplasmanda Zonguldak Kömürspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı. İdmanda futbolcular, ısınma koşuları, pas ve dayanıklılık çalışmaları yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda takım, ısınma hareketleri, geniş alan pas çalışmaları ve çift kale maçlarla hazırlıklarını tamamlıyor. Sivasspor ayrıca, Tokat Belediye Plevnespor ve Sivas Dört Eylül Futbol AŞ ile hazırlık maçları yapacak. EMS Yapı Sivasspor ile VavaCars Fatih Karagümrük maçı ise 3 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılılar, Antalya'daki kampın ikinci antrenmanını gerçekleştirerek maç için çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, çift kale maç yaptı. Galatasaray, yarın akşam saatlerinde yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Samsunspor, milli arada oynadığı hazırlık maçında Çorum FK'yı 6-1 mağlup etti. İlk devrede geriye düşen Samsunspor, hızlı bir şekilde skoru çevirerek galibiyete ulaştı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Samsunspor, farkı daha da açarak maçı 6-1 kazandı.
Galatasaraylı futbolcu Derrick Köhn, Antalya'da kamp yaparken yaptığı açıklamada, Galatasaray'da oynamanın hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu ve burada şampiyon olmak istediğini söyledi. Köhn, Bayern Münih'e transfer olma hayali sorusuna ise şu an sadece Galatasaray'a odaklandığını belirtti. Teknik direktör Okan Buruk'un kendisine yardımcı olduğunu ve takım arkadaşlarının kendisini iyi karşıladığını ifade eden Köhn, şampiyonluk durumunda rap performansı sergileyeceğini de sözlerine ekledi.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Timur, futbolda manipülasyon yapmanın işi bambaşka bir noktaya götürdüğünü belirtti. Ayrıca, şeffaflık çağrısı yaparak tüm VAR kayıtlarının ve seminerlerin açıklanmasını istedi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Antalya'da bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenman, topla ısınma, pas çalışması ve hücum oyunuyla tamamlandı.
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erdem Timur, Fenerbahçe'nin ligden çekileceğini düşünmediğini belirtti. Timur ayrıca hakemlere cesaretli olmaları çağrısında bulundu.
Yılport Samsunspor, milli arada Ahlatcı Çorum FK ile yaptığı hazırlık maçını 6-1 kazandı. Samsunspor, geriye düştüğü maçta beraberlik golünü bulduktan sonra üstünlüğü ele geçirdi ve ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstün performansını sürdüren Samsunspor, 6-1'lik skorla galip ayrıldı. Maçta milli takım aday kadrosunda yer alan 2 oyuncu forma giyemedi.
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