Galatasaray'ın yeni transferi Kerem Demirbay'ın belindeki şişkinlik dikkat çekti - Son Dakika
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Galatasaray'ın yeni transferi Kerem Demirbay'ın belindeki şişkinlik dikkat çekti

03.08.2023 21:17

Galatasaray'ın Bayern Leverkusen'den transfer ettiği Kerem Demirbay'ın Galatasaray stadını gezerken belindeki şişkinlik taraftarların dikkatini çekti. Bazı taraftarlar ise 'Dayı emanetle geziyor' yorumunu yaptı.

Süper Lig devi Galatasaray, Bayern Leverkusen'de forma giyen Türk asıllı oyuncu Kerem Demirbay'ı kadrosuna kattı. Demirbay'ın Galatasaray'ın Zalgiris ile oynadığı maçı stadyumdan takip ederken, sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise gündem oldu.

BELİNDEKİ ŞİŞKİNLİK GÜNDEM OLDU

30 yaşındaki futbolcunun yürüdüğü esnada belindeki şişkinlik dikkatlerden kaçmadı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan görüntünün altına "Dayı harbiden emanetle geziyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

Belinde ne var? Galatasaray'ın yeni transferi Kerem Demirbay'ın görüntüsü gündem oldu
Galatasaray, sosyal medyadaki mesajlar sonrasında Kerem'in transfer duyurusunu ise Ezel teması ile yapmıştı.
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Kerem Demirbay, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın yeni transferi Kerem Demirbay'ın belindeki şişkinlik dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın yeni transferi Kerem Demirbay'ın belindeki şişkinlik dikkat çekti - Son Dakika
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