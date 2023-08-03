Galatasaray'ın yeni transferi Kerem Demirbay'ın belindeki şişkinlik dikkat çekti

Süper Lig devi Galatasaray, Bayern Leverkusen'de forma giyen Türk asıllı oyuncu Kerem Demirbay'ı kadrosuna kattı. Demirbay'ın Galatasaray'ın Zalgiris ile oynadığı maçı stadyumdan takip ederken, sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise gündem oldu.

BELİNDEKİ ŞİŞKİNLİK GÜNDEM OLDU

30 yaşındaki futbolcunun yürüdüğü esnada belindeki şişkinlik dikkatlerden kaçmadı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan görüntünün altına "Dayı harbiden emanetle geziyor" şeklinde yorumlar yapıldı.