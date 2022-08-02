Galatasaray'ın yeni transferi Leo Dubois, 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Süper Lig'in 1. haftasında 7 Ağustos Pazar günü deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da yeni transfer Leo Dubois sakatlandı.

"YIRTIK TESPİT EDİLDİ"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Fiorentina karşılaşmasında sağ arka alt adalesinde ağrı hissederek oyunu terk eden oyuncumuz Leo Dubois'nın bugün yapılan MR incelemesinde 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı. NTV Spor'un aktardığı bilgiye göre, Fransız futbolcunun 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.