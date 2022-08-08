Lucas Torreira: "Tarih yazmak için elimden geleni yapacağım" - Son Dakika
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Lucas Torreira: "Tarih yazmak için elimden geleni yapacağım"

08.08.2022 22:44
Lucas Torreira: "Tarih yazmak için elimden geleni yapacağım"

Galatasaray'ın yeni transferi Lucas Torreira, "Tarih yazmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

Galatasaray'ın yeni transferi Lucas Torreira, "Tarih yazmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

Galatasaray, Uruguaylı Lucas Torreira ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan imzayı atan Torreira daha sonra açıklamalarda bulundu. Torreira, "Buraya gelmekten çok mutluyum. Ailemle üzerine düşündük. Nando Muslera ve menajerim çok yardımcı oldu. Bu kararı aldığım için çok mutluyum" dedi.

Taraftarlarla ilgili de konuşan Uruguaylı futbolcu, "İnanılmaz bir destek vardı. Bununla ilgili konuşmalar olduktan sonra sosyal medyada taraftarlar benimle konuşmaya başladı. Ailemle ve sevdiklerimle bile iletişime geçmeye başlamışlardı. Bu kararı alırken onların da payı oldu. Kendimi çok iyi hissettim. Üzerimde giydiğim formadan gurur duyuyorum. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Bu kulübe geldiğimden beri çok iyi insanlarla tanıştım. Bana çok yardımları dokundu. Şehre, kulübe ve takım arkadaşlarıma alışacağım. Onlarla antrenmana çıkmayı dört gözle bekliyorum. Son maçı izledim. Çok önemli ve güzel bir başlangıçtı. Burada tarih yazmak için elimden geleni yapacağım" ifadelerine yer verdi.

Son oynanan Antalyaspor maçıyla ilgili görüşlerini aktaran Torreira şunları söyledi:

"Maç çok heyecanlıydı. Penaltı düdüğünde heyecanlandım ve kaygılandım. Nando kurtardığında ben de kendimi tutamadım ve bağırmaya başladım. Kendisi harika bir insan, büyük bir kaptan ve kulübün efsanesi. Onunla birlikte çalışacağımızdan dolayı çok mutluyum." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Lucas Torreira, Galatasaray, Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lucas Torreira: 'Tarih yazmak için elimden geleni yapacağım' - Son Dakika

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