Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao, Başakşehir maçı hazırlıklarında takımla ilk idmanına çıktı - Son Dakika
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Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao, Başakşehir maçı hazırlıklarında takımla ilk idmanına çıktı

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Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 4 Eylül Cuma günü Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idmanda, takımın yeni transferi Portekizli oyuncu Rafael Leao ilk kez takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı. Antrenman öncesinde Gabonlu futbolcu Mario Lemina'nın doğum günü kutlanırken, hazırlıklar yarın yapılacak idmanla sürdürülecek.

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 4 Eylül Cuma günü Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel organizasyonların ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray'ın yeni transferi Portekizli oyuncu Rafael Leao, takımla ilk idmanına çıktı.

Antrenman öncesinde Gabonlu futbolcu Mario Lemina'nın doğum günü kutlandı.

Galatasaray, yarınki idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao, Başakşehir maçı hazırlıklarında takımla ilk idmanına çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao, Başakşehir maçı hazırlıklarında takımla ilk idmanına çıktı - Son Dakika
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