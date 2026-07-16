Galatasaray'ın Yeni Yabancı Transferi: Ugochukwu - Son Dakika
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Galatasaray'ın Yeni Yabancı Transferi: Ugochukwu

Galatasaray\'ın Yeni Yabancı Transferi: Ugochukwu
16.07.2026 16:51
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Lesley Ugochukwu, Galatasaray'ın tarihindeki 217. yabancı futbolcu oldu ve 11. Fransız oyuncu.

Galatasaray'ın yeni transferi Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki 217. yabancı futbolcu oldu.

Sarı-kırmızılılar, eski adı Türkiye 1. Futbol Ligi olan Süper Lig'in 1959'daki başlangıcından Ugochukwu'nun transferine kadar 6 kıta ve 54 ülkeden 216 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesindeki ilk takviyesini İngiltere ekibi Burnley'de forma giyen Lesley Ugochukwu'yu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralayarak gerçekleştirdi. 22 yaşındaki orta sahanın transferiyle Galatasaray'ın tarihindeki yabancı oyuncu sayısı 217'ye çıktı.

11. Fransız

Lesley Ugochukwu, Galatasaray'da forma giyecek 11. Fransız futbolcu oldu.

Sarı-kırmızılı kulüp, daha önce Fransız oyunculardan Didier Six, Sebastien Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Steven Nzonzi, Sacha Boey, Leo Dubois ve Tanguy Ndombele ile sözleşme imzaladı.

Fransa'nın alt yaş kategorilerinde forma giydi

Ugochukwu, Fransa'nın alt yaş milli takımlarında 33 maça çıktı.

Şu ana kadar Fransa'nın 21 yaş altı takımında 12 maça çıkan genç oyuncu, ayrıca 19 ve 18 yaş altı takımlarında 9'ar, 23 yaş altı takımında 2 ve 20 yaş altı takımında 1 maça çıktı.

Fransız futbolcu, 19 yaş altı takımıyla 2 ve 18 yaş altı takımıyla da 1 gol kaydetti.

En fazla yabancı Brezilya'dan

Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 67 yılda 25 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.

Türk asıllı yabancılar

Galatasaray'da başka ülke vatandaşı Türk asıllı 8 futbolcu forma giydi.

İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok, Almanya vatandaşı olan Pierre Esser, Kerem Demirbay ve İlkay Gündoğan, İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz ile Avusturya pasaportuna sahip Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayı terletti.

Galatasaray'ın yabancı futbolcuları

Galatasaray'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

ÜlkeSayıFutbolcular
Brezilya25Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao, Gustavo Assunçao, Tete, Carlos Vinicius, Gabriel Sara
Yugoslavya16Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sejdic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski
Romanya15Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici, Florin Andone, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan
Almanya11Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski, Kerem Demirbay, Derrick Köhn, Leroy Sane, İlkay Gündoğan
Fransa11Didier Six, Sebastien Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Steven Nzonzi, Sacha Boey, Leo Dubois, Tanguy Ndombele, Lesley Ugochukwu
Kolombiya9Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao, Davinson Sanchez, Carlos Cuesta, Yaser Asprilla
Hollanda8Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong, Ryan Babel, Patrick van Aanholt, Noa Lang
Arjantin7Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero, Mauro Icardi
Fildişi Sahili7Abdul Kader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri, Wilfried Zaha, Serge Aurier, Wilfried Singo
Portekiz6Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira, Gedson Fernandes, Sergio Oliveira
Nijerya6Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor, Jesse Sekidika, Oghenekaro Etebo, Victor Osimhen
İsviçre6Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok, Haris Seferovic
İspanya6Albert Riera, Jose Rodrigues, Inaki Pena, Juan Mata, Angelino, Alvaro Morata
Belçika5Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda, Dries Mertens, Michy Batshuayi
Bosna Hersek4Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic
Kamerun4Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou
Çekya4Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi
İsveç4Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander, Jimmy Durmaz
Uruguay4Andres Fleurquin, Fernando Muslera, Marcelo Saracchi, Lucas Torreira
Demokratik Kongo Cumhuriyeti4Ali Lukunku, Shabani Nonda, Christian Luyindama, Cedric Bakambu
Senegal4Mohamed Sarr, Badou Ndiaye, Mbaye Diagne, Ismail Jakobs
Norveç3Martin Linnes, Omar Elabdellaoui, Fredrik Midtsjö
Fas3Nordin Amrabat, Younes Belhanda, Hakim Ziyech
Danimarka3Victor Nelsson, Mathias Ross, Elias Jelert
Polonya3Roman Kosecki, Marek Godlewski, Przemyslaw Frankowski
Meksika2Sergio Almaguer, Giovani dos Santos
İngiltere2Barry Venison, Mike Marsh
Hırvatistan2Robert Spehar, Stjepan Tomas
Gana2Richard Kingson, Ahmet Barusso
Arnavutluk2Klodian Duro, Lorik Cana
Avustralya2Harry Kewell, Lucas Neill
Japonya2Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo
Cezayir2Ismael Bouzid, Sofiane Feghouli
ABD2Brad Friedel, DeAndre Yedlin
İtalya2Morgan de Sanctis, Nicolo Zaniolo
Sırbistan1Sasa Ilic
İran1Naser Sadeghi
Surinam1Ulrich Watson
Litvanya1Gintaras Stauce
Zimbabve1Norman Mapeza
Galler1Dean Saunders
İsrail1Haim Revivo
Kuzey Makedonya1Goran Pandev
Yeşil Burun Adaları1Garry Rodrigues
İzlanda1Kolbeinn Sigthorsson
Yunanistan1Konstantinos Mitroglou
Gabon1Mario Lemina
Mısır1Mustafa Muhammed
Şili1Erick Pulgar
Avusturya1Yusuf Demir
Kosova1Milot Rashica
Kanada1Samuel Adekugbe
Macaristan1Roland Sallai
Gine-Bissau1Renato Nhaga
Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.

Kaynak: AA

Galatasaray, Fransız, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Yeni Yabancı Transferi: Ugochukwu - Son Dakika

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