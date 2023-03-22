Gerçek açığa çıktı! Dries Mertens, Gençlerbirliği transferinin eşiğinden dönmüş

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2011-2013 yılları arasında Gençlerbirliği'ni çalıştıran Fuat Çapa, Galatasaray'ın renklerine bağladığı Dries Mertens, hakkında konuştu.

"GALATASARAY'IN YENİ YILDIZI OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİM"

Radyo Spor'da Salim Manav'a konuşan Çapa, "Galatasaray'ın Mertens'i transfer ettiği dönemde de konuşmuştuk. O dönemde Mertens'in Galatasaray'ın yeni yıldızı olacağını söylemiştim. Nitekim de öyle oldu; Mertens'in oynamadığı maçlarda Galatasaray hücum bölgesinde sorunlar yaşadı.

"KAÇAN BALIK BÜYÜK OLDU"

2011 yılında Gençlerbirliği'nde çalışırken Mertens'i transfer edecektik o dönem scout ekibi oyuncu hakkında olumsuz rapor verdi ve oyuncunun transferi gerçekleşmedi. Sonrasında Merter PSV'de oynadı ve ardından da Napoli'ye transfer yaptı. Kaçan balık büyük oldu diyebilirim... " ifadelerini kullandı.