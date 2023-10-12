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Apar topar Türkiye'ye dönecek! Hakim Ziyech, milli takım kampında sakatlandı - Son Dakika

Apar topar Türkiye'ye dönecek! Hakim Ziyech, milli takım kampında sakatlandı

Son Güncelleme: 12.10.2023 19:29

Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı kampında sakatlandı. Yapılan sağlık kontrollerinde uyluğunda kas yırtığı tespit edilen Ziyech, Fildişi Sahili ve Liberya'ya karşı oynanacak maçlarda oynayamayacak. Türkiye'ye dönecek yıldız futbolcunun, Beşiktaş derbisinde forma giymesi beklenmiyor.

Galatasaraylı yıldız Hakim Ziyech'in Fas Milli Takımı'nda yapılan sağlık kontrollerinde uyluğunda kas yırtığı tespit edildiği belirtildi. Fas Milli Takımı'nın doktorları, Hakim Ziyech'in, testler sonrası uyluk kasında yırtık tespit edildiğini ve Fildişi ile Liberya maçlarında forma giyemeyeceğini teknik direktör Regragui'ye bildirdi.

TEDAVİSİ TÜRKİYE'DE DEVAM EDECEK

Lesiteinfo'da yer alan habere göre, Fas Milli Takımı'nın doktorları, Hakim Ziyech'in, testler sonrası uyluk kasında yırtık tespit edildiğini ve Fildişi ile Liberya maçlarında forma giyemeyeceğini teknik direktör Regragui'ye bildirdi.

DERBİ DE FORMA GİYEMEYECEK

Ziyech'in tedavisi Galatasaray sağlık personeli tarafından sürdürüleceği ve bu nedenle Ziyech'in Türkiye'ye döneceği aktarıldı. Faslı yıldızın Beşiktaş ile oynanacak derbi maçta forma giymesi beklenmiyor.

Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech, milli takım kampında sakatlandı
Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech, milli takım kampında sakatlandı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Hakim Ziyech, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Apar topar Türkiye'ye dönecek! Hakim Ziyech, milli takım kampında sakatlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Apar topar Türkiye'ye dönecek! Hakim Ziyech, milli takım kampında sakatlandı - Son Dakika
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