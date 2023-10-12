Apar topar Türkiye'ye dönecek! Hakim Ziyech, milli takım kampında sakatlandı

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Galatasaraylı yıldız Hakim Ziyech'in Fas Milli Takımı'nda yapılan sağlık kontrollerinde uyluğunda kas yırtığı tespit edildiği belirtildi. Fas Milli Takımı'nın doktorları, Hakim Ziyech'in, testler sonrası uyluk kasında yırtık tespit edildiğini ve Fildişi ile Liberya maçlarında forma giyemeyeceğini teknik direktör Regragui'ye bildirdi.

TEDAVİSİ TÜRKİYE'DE DEVAM EDECEK

Lesiteinfo'da yer alan habere göre, Fas Milli Takımı'nın doktorları, Hakim Ziyech'in, testler sonrası uyluk kasında yırtık tespit edildiğini ve Fildişi ile Liberya maçlarında forma giyemeyeceğini teknik direktör Regragui'ye bildirdi.

DERBİ DE FORMA GİYEMEYECEK

Ziyech'in tedavisi Galatasaray sağlık personeli tarafından sürdürüleceği ve bu nedenle Ziyech'in Türkiye'ye döneceği aktarıldı. Faslı yıldızın Beşiktaş ile oynanacak derbi maçta forma giymesi beklenmiyor.