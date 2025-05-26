Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, Yenikapı'da yüz binlerce taraftarı önünde 25. şampiyonluğunu doyasıya kutladı.
Sarı kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin kutlama sırasında giydiği forma dikkat çekti. Icardi, arkasında Ali Koç yazılı Galatasaray forması giyerek kameralara poz verdi.
Yıldız oyuncu daha sonrasında şampiyonluk kutlamasında sahneye 'Aşkın olayım' şarkısı eşliğinde çıktı. Mikrofonu eline alan ve taraftarlara tezahürat yapan Icardi, yüz binlerce kişinin önünde 'Fener ağlama' diye bağırdı.
Son Dakika › Spor › Ali Koç formasını giyen Icardi'den Fenerbahçelileri kızdıracak 'Fener ağlama' tezahüratı - Son Dakika
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